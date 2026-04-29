‘Dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz alkollü sürücüye 446 bin TL ceza

Haberin Devamı

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. 78 SV 781 plakalı otomobili kullanan İ.C.U’ya 1007. Cadde üzerinde seyir halindeyken polis ekipleri ‘Dur’ ihtarında bulundu. İhtara aldırmayan İ.C.U’nun otomobili, Bahçelievler Mahallesi 1.Cadde üzerinde polis ekipleri tarafından önü kesilerek durduruldu.

POLİS EKİPLERİ GÖZALTINA ALDI

Otomobilden inerek kaçmaya çalışan İ.C.U. ile yanında bulunan arkadaşı A.C.G. polis ekipleri tarafından yakalandı. İ.C.U. ile polislere zorluk çıkaran arkadaşı A.C.G. polis ekipleri tarafından yere yatırılarak gözaltına alındı. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetinin bulunmadığı ve alkollü olduğu tespit edildi.

Şüpheliler işlemleri için Şehit Mehmet Esen Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. İ.C.U.’ya ‘Dur’ ikazına uymamak’, ‘Sürücü belgesiz araç kullanmak’, ‘Alkolmetreyi üflemeyi reddetmek’, ’Diğer araçların emniyetle geçişini beklememek’, ‘Tehlikeli şerit değiştirme’ ve ‘Trafik işaret ve levhalarına uymamak’ maddelerinden 446 bin lira idari para cezası uygulandı.