Kovalamaca sonucu yakalandılar: 1 polis yaralandı

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Olay, gece saatlerinde Keçiören ilçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde devriye görevini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, Ufuktepe Bademlik Yolu istikametine kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.

Şüpheli aracı takibe alan Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa süreli kovalamacanın ardından aracı kıstırarak bir kişiyi yakaladı. Araçtan kaçan diğer şüpheli ise Erdinç Caddesi üzerinde kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan kimlik sorgusunda yakalanan şüphelilerden adının S.B. olduğu belirlenen kişinin, 'alkollü araç kullanmak', 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'dolandırıcılık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

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1 POLİSİN BACAĞI KIRILDI

Öte yandan, yakalama sırasında şüpheliler polise direndi. Yaşanan arbede sırasında 1 polis memurunun kaval kemiğinin kırıldığı ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.