×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

'Dur' ihtarına uymadılar! Şaşırtan savunma: Ben kaçmadım, neden kaçayım, şoför kaçtı

Güncelleme Tarihi:

#Edirne#Otomobil#Polis
Dur ihtarına uymadılar Şaşırtan savunma: Ben kaçmadım, neden kaçayım, şoför kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2025 07:00

Edirne’de ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü, polisin takibiyle durdurdu. Otomobilde ters kelepçe takılanlardan biri polise, “Ben kaçmadım, neden kaçayım. Şoför kaçtı” dedi.

Haberin Devamı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde çeşitli noktalarda yaptığı asayiş uygulamasında; Atatürk Mahallesi’ndeki noktada polis 22 DZ 654 plakalı otomobilin İ.O.’ya ‘dur’ ihtarında bulundu. İ.O., ihtara uymayarak aracı ile birlikte kaçtı. Polis, kaçan otomobili takibe aldı. Ana caddeden yon yollara giden ve bir lastiği patlayan otomobilin sürücüsü kaçmayı sürdürdü. Atatürk Mahallesi’nde durdurulan otomobildeki 4 kişi, gözaltına alınarak yakalandı. Ters kelepçe takılanlardan biri polise, “Ben kaçmadım, neden kaçayım. Şoför kaçtı” dedi.

Otomobilde yapılan aramada içki şişeleri bulundu. Polis, gözaltına aldığı 4 kişi hakkında inceleme başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Edirne#Otomobil#Polis

BAKMADAN GEÇME!