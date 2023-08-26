'Dur' ihtarına uymadı, üzerinden silah ve uyuşturucu çıktı

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Olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istedikleri motosikletli ve arkasındaki yolcu, ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından motosikletli iki kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, bir tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürülürken, yakalanma anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.