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'Dur' ihtarına uymadı, üzerinden silah ve uyuşturucu çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Motosiklet#Uyuşturucu#Silah
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2023 10:43

Kağıthane'de Yunus polislerinin şüphe üzerine durdurmak istedikleri motosiklet sürücüsü, dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polislerle motosikletli arasında yaşanan kovalamacanın ardından, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yakalandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istedikleri motosikletli ve arkasındaki yolcu, ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından motosikletli iki kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, bir tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Dur ihtarına uymadı, üzerinden silah ve uyuşturucu çıktı

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürülürken, yakalanma anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Motosiklet#Uyuşturucu#Silah

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