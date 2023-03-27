Dur ihtarına uymadı polise çarptı

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Kennedy Caddesi üzerinde ilerleyen otomobilin sürücüsü, denetim yapan polis memurunun “Dur” ihtarına uymadı. Sürücü, polis memuruna çarpıp kaçtı. Polis memuru yaralanırken, yardımına arkadaşları koştu. Otomobiliyle denetim noktasından uzaklaşan sürücü ise polis ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada 0.7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yaralanan polis memuru ise ekip arkadaşlarının yardımıyla en yakın hastaneye götürüldü. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli kurumlara sevk edildi. Şüphelinin polis memuruna çarptığı anlar güvenlik kamerası ile görüntülendi.



