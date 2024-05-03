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'Dur' ihtarına uymadı, polis motosiklete çarparak yakaladı

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#Adana#Adana Haberleri#Polis
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 10:52

Adana’da polis ekipleri, 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan 2 şüpheliyi, bindikleri motosiklete çarparak yakaladı.

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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheliler kaçtı. Takip sırasında polis, şüphelilerin motosiklete çarptı. Yere düşen şüpheliler, gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüpheliler, kask takmadıkları için kaçtıklarını öne sürdü. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Bu arada polis ekiplerinin takip anları bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Dur ihtarına uymadı, polis motosiklete çarparak yakaladı

 

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#Adana#Adana Haberleri#Polis

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