'Dur' ihtarına uymadı, motosikletinde 8,5 kilogram uyuşturucu bulundu! '15 yıl yattım 15 yıl daha yatarım'

'Dur' ihtarına uymadı, motosikletinde 8,5 kilogram uyuşturucu bulundu! '15 yıl yattım 15 yıl daha yatarım'
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2026 10:06

İstanbul polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaçmaya çalıştı. Yakalanan sürücünün motosikletinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık yarım milyon lira olan 8.5 kilogram marihuana ele geçirildi. Gözaltına alınan ve poliste 14 suç kaydı bulunan Emre Ç.’nin 'Kasten öldürme' suçundan 13 yıl cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. Motosikletle uyuşturucu kuryeliği yaptığı düşünülen ve uyuşturucunun kime ait olduğunu söyleyemeyen Emre Ç.’nin polise verdiği ilk ifadede, "15 yıl yattım 15 yıl daha yatarım" dediği öğrenildi.

Olay, 12 Mart Perşembe günü saat 21.45 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçede uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yapan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polisleri, şüphe üzerine 34 EDH 029 plakalı motosiklet sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Uyarıları dikkate almayan sürücü kaçmaya çalıştı. Sürücü polis tarafından yakalanırken, motosiklette arama yapıldı.

'15 YIL YATTIM 15 YIL DAHA YATARIM'

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, motosikletin sepet bölümünde piyasa değeri yarım milyon lira olan 8.5 kilogram marihuana ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 4 bin lira ele geçirildi. Aramaların ardından sürücü Emre Ç. gözaltına alındı. Emniyete götürülen Emre Ç. hakkında adli işlem başlatıldı. Sürücünün ifadesine başvuruldu. Motosikletle uyuşturucu kuryeliği yaptığı düşünülen ve uyuşturucunun kime ait olduğunu söyleyemeyen Emre Ç.’nin polise verdiği ilk ifadede, "15 yıl yattım 15 yıl daha yatarım" dediği öğrenildi.

CİNAYETTEN 13 YIL CEZAEVİNDE KALMIŞ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Emre Ç. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Emre Ç., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emre Ç.’nin 2010 yılında 'Kasten öldürme’ suçundan cezaevine girdiği ve 3 sene önce cezaevinden tahliye edildiği ortaya çıktı.

