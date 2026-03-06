'Dur' ihtarına uymadı: 16 bin TL'lik cezadan kaçarken 200 bin TL ceza yedi

Haberin Devamı

Bağlar ilçesinde devriye görevi yapan trafik ekipleri, üzerinde cezai karşılığı 16 bin TL olan abartı egzoz bulunan bir motosikleti durdurmak istedi. Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan Y.C.B., motosikletiyle kaçmaya başladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı motorize Şahin ekipleri kaçan sürücüyü takibe aldı.

Yaklaşık 12 kilometre süren takibin ardından motosiklet sürücüsü yakalandı. ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücüye güncellenen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 200 bin TL para cezası uygulandı.

Takip sırasında yaptığı diğer ihlaller nedeniyle de ayrı ayrı cezai işlem uygulandı. Yapılan kontrollerde Y.C.B.’nin aday sürücü olduğu tespit edildi. Kural ihlalleri nedeniyle sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, kullandığı motosiklet 60 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Öte yandan yaşanan takip de Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı