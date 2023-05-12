Dünyayla yarışacağız

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim çalışmaları kapsamında Sivas'ta düzenlenen mitinge katıldı. Kılıçdaroğlu'na DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da eşlik etti.

Sivas'ın daha önce 14 milletvekili çıkardığını ama şimdi 5'e düştüğünü kaydeden Kılıçdaroğlu, "Hiç acaba Sivaslı kardeşlerim düşündü mü? Ne oldu da 14 milletvekili çıkaran Sivas şimdi 5 milletvekili ancak çıkarabiliyor. Sivas Demir Çelik Fabrikası'nı kamulaştıracağım. Binlerce işçi orada çalışacak. Herkes İstanbul'a gidiyor, Ankara'ya gidiyor asgari ücretle bir iş bulabilir miyim diye? Bay Kemal 6 ay içinde o fabrikayı kamulaştıracak ve Sivaslılara tahsis edecek” dedi.

DÜNYAYLA REKABET EDECEĞİZ

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Güzel bir coğrafya. Bereketli toprakları var. Sorun. Ya arkadaş buğdayı niye dışarıdan alıyoruz? Neden üreticiyi, çiftçiyi toprağa küstürdük? Burada kazanacak insanımız. Her şeyi biz üreteceğiz. Türkiye dünyayla yarışacak. Dünyanın işsizlik deposu olmayacak burası. Dünyanın göçmen deposu olmayacak. Dünyanın çöp deposu olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bilgiyle, birikimle, kalkınmayla, dünyayla rekabet eden bir devlet haline gelecek.

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150 BİN TAŞERON İŞÇİYE KADRO

Yaklaşık 150 bin taşeron işçi var onlara kadro verilmedi. Taşeron işçilere de kadro vereceğiz. Cumhuriyet’in yüzüncü yılında 100 bin öğretmenin atamasını gerçekleştireceğiz. Taşımalı eğitime son vereceğiz. Geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan bütün evlere, bütün ailelere devlet yardım yapacak. Siz hanımların bankada hesabı olacak. 20 bin sosyal hizmet uzmanı atanacak. Sizin evinize gelecekler. Asgari ücretin altında olmamak kaydıyla banka hesabınıza, kadının banka hesabına parayı her ay düzenli yatıracaklar. Hiçbir kadını ele güne muhtaç etmeyeceğim. En geç 2 yıl içinde göçmenleri kendi ülkelerine uğurlayacağız. Allah nasip eder, sizlerin oylarıyla cumhurbaşkanlığına seçildiğimde Gazi Mustafa Kemal'in mütevazı Çankaya'sına gideceğiz. Sizler gibi yaşayacağım. Sizler gibi yaşıyorum zaten. Lüksüm, şatafatım yok.”

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SİYASET TARİHİNE MİRAS

Kılıçdaroğlu, Bursa Mitingi’nde de özetle şunları söyledi: “Demokraside elbette ki büyük aksamalar oldu. Ama ilk kez bir otoriter yönetimi, demokratik yollarla değiştirme şansını yakalayacağız. Ve bu şans dünya siyaset tarihine miras bırakacağımız önemli bir adım olmuş olacak. 5 milyon 300 bin genç sandığa gidecek oy kullanacak, otoriter bir yönetimi, demokratik yollarla değiştirecek. Dolayısıyla bu ülkenin gençleri, bu ülkenin tarihine önemli bir miras bırakmış olacak. (DHA)

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Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa mitingi öncesi Ali Babacan ile birlikte Sinan Ateş’in Emirsultan’daki kabrini ziyaret etti.

TERÖRE DESTEK VERENİN...

Terörün her türlüsüne karşı olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Sinan Ateş’in katillerini unutmadım. Kulaklarından yakalayacağım, yargıya teslim edeceğim. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu geldi. ‘Babamın hakkını koru, savun’ dedi. Açık ve net söylüyorum. Terör bir insanlık suçudur. Teröre destek verenin de teröristin yanında duranın da seyyar mahkemeler kuranların da Allah bin belasını versin” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN RUSYA’YA UYARI: ELİNİZİ TÜRK’ÜN DEVLETİNDEN ÇEKİN

CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam sürpriz bir çıkış yaparak, seçimlerin gündemini sarsan “montaj, kumpas, Deep Fake içerikler ile kasetler” konusunda Rusya’yı sorumlu tuttu. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Türkçe ve Rusça olarak yaptığı paylaşımda, “Dostluğumuzun devamını istiyorsanız elinizi Türk’ün devletinden çekin” uyarısında da bulundu.

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ARKASINDA SİZ VARSINIZ

Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilirken kullandığı “sahte dekont ve kasetler” açıklamasını akıllara getiren paylaşımında, “Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasının koordinatör başdanışmanı, eski Devlet Bakanı Erdoğan Toprak da kısa süre önce Rusya’nın seçim sürecine müdahale ettiğine ilişkin duyumlar aldıklarını belirterek, Türkiye’nin iç ilişkilerine karışılmasından rahatsız olduklarını söylemişti. Toprak, Sözcü’ye yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “Diyoruz ki, devletler ilişkisi yüzyıllar boyu devam eder. Devletlerin çıkarları vardır. Hangi devlet olursa olsun, yatırımları güvence altındadır. Ama sizlerin de devletin seçimlerine, halkın iradesine saygı duymanızı bekliyor ve ‘manipülatif olaylardan uzak durun’

diyoruz.” (Turan YILMAZ / ANKARA)

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ALTILI MASA GÜVENLİĞİ GÖRÜŞTÜ

Millet İttifakı’nı oluşturan parti liderleri cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’nun makam odasının bulunduğu 12. kattaki ışıkların tamamının yandığı görüldü. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verildi: “Millet İttifakı genel başkanları olarak, bahara 48 saat kala bir araya geldik. Toplantıda, kampanya sürecinde yürütülen çalışmalar ve yaklaşık 1.5 yıldır sürdürülen sandık güvenliği hazırlıklarını ele aldık. Büyük bir inanç, kararlılık ve gönül rahatlığıyla söylemek isteriz ki, ülkemize baharı getirecek seçime tüm kadrolarımızla hazırız. Milletimiz müsterih olsun; seçim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin demokrasi geleneğine gölge düşürülmeksizin sonuçlanacaktır. Bu yeni dönem, liyakatli kadrolar, şeffaf ve adil yönetim anlayışıyla inşa edilecektir. Millet İttifakı liderleri olarak, güzel ülkemizde demokrasiyi inşa edeceğimize söz veriyoruz.” (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)