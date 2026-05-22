Dünyayı türk lezzetleri sardı

BERLİN’DE GALA

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Almanya’nın başkenti Berlin’de gala yemeği düzenledi. Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği, Türk Hava Yolları ve Titanic Hotels’in destek verdiği etkinlikte turizm, diplomasi, medya ve kültür alanlarından yaklaşık 120 davetli mutfak çeşitliliği ve kültürel paylaşım ekseninde bir araya geldi. Bu yılın teması olan ‘Bir Sofrada Miras’ kapsamında özenle hazırlanan beş servislik mönüyle Türk mutfağının etkileyici çeşitliliği sergilendi.

BOSNA’DA SARMA, DOLMA...

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da da Türk ve Boşnak mutfağından lezzetler tanıtıldı. ‘Bir Sofrada Miras’ temasıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde iki ülke mutfağında da yer alan mercimek çorbası, yaprak sarma, biber dolma ve börek gibi lezzetler geleneksel yöntemlerle pişirildi.

MOSKOVA’DA ATÖLYE

Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılan bir etkinlikle de ‘Türk Mutfağı Haftası’ kutlandı. Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç’in eşi Betül Aksoy Bilgiç’in ev sahipliğinde, büyükelçilik konutunda Uluslararası Kadınlar Kulübü’nün Rusya, Meksika, Küba, Hindistan, İtalya, Çin ve Azerbaycan gibi farklı ülkelere mensup üyeleriyle yemek atölyesi yapıldı. Atölyeye katılan kadınlar, Türk aşçıların eşliğinde farklı yöresel çeşitleri olan kısır, geleneksel yemek olan mantı ve tatlı olarak bülbül yuvası hazırlanışını öğrendi. Ardından misafirlere aynı tür yemekler ikram edilerek, Türk lezzetleri tanıtımı gerçekleştirildi.

ERBİL’DE TÜRK YEMEKLERİ

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nca düzenlenen ‘Türk Mutfağı Haftası’ etkinliğinde Türk lezzetleri tanıtılarak zengin mutfak kültürü katılımcıların beğenisine sunuldu.Etkinliğe, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Sorumlusu Sefin Dizayi, Sağlık Bakanı Saman Berzenci, Ezidi Miri Hazım Tahsin Beg, Erbil Valisi Ümid Hoşnav, Erbil’deki Türk kurumlarının temsilcileri, Türkmen siyasiler ve vatandaşlar katıldı.