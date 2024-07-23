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DünyayÄ± gezen motosiklet tutkunu YouTuber Tatiana Rusozolina MuÄŸla'da hayatÄ±nÄ± kaybetti

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Tatiana Rusozolina#MuÄŸla#Kaza
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 14:55

MuÄŸla'nÄ±n Milas ilÃ§esinde aynÄ± yÃ¶ne giden iki motosikletin Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazada, dÃ¼nya turuna Ã§Ä±kan Rus sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina (38), hayatÄ±nÄ± kaybetti, diÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Onur Obuk (29) aÄŸÄ±r yaralandÄ±.

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Kaza, dÃ¼n saat 17.30 sÄ±ralarÄ±nda SÃ¶ke- Milas kara yolunda meydana geldi. Milas'a yÃ¶nÃ¼ne giden Onur Obuk yÃ¶netimindeki 01 ATM 970 plakalÄ± motosiklet, Rus sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± 4898 AM 55 plakalÄ± motosiklete arkadan Ã§arptÄ±. Savrulan motosikletler bariyere Ã§arptÄ±.

Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da saÄŸlÄ±k ve polis ekibi sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekibinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde Ozolina'nÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirlendi. AÄŸÄ±r yaralanan Onur Obuk ise Milas Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Obuk'un saÄŸlÄ±k durumunun ciddiyetini koruduÄŸu bildirildi.

DÃ¼nyayÄ± gezen motosiklet tutkunu YouTuber Tatiana Rusozolina MuÄŸlada hayatÄ±nÄ± kaybetti

Tatiana Ozolina'nÄ±n cansÄ±z bedeni otopsi iÃ§in MuÄŸla Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Bir sÃ¼re Ã¶nce dÃ¼nya turu yapmak iÃ§in yola Ã§Ä±kan Ozolina'nÄ±n bu kapsamda TÃ¼rkiye'ye geldiÄŸi belirtildi. Kazayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

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DÃ¼nyayÄ± gezen motosiklet tutkunu YouTuber Tatiana Rusozolina MuÄŸlada hayatÄ±nÄ± kaybetti

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#Tatiana Rusozolina#MuÄŸla#Kaza

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