Dünyayı geleceğe taşımak için 8 adım

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1. GIDA İSRAFINA DİKKAT







Büyüklerimizin “Tabağındaki bitmeden sofradan kalkmak yok” kuralının dünyayı geleceğe taşıyacağını tahmin eder miydiniz? Bu doğru... Sürdürülebilir bir dünya için yapmanız gereken ilk adım çöpe mümkün olduğunca gıda atmamak. Bunun yolu ise tüketebileceğiniz kadarını almaktan geçiyor. Ayrıca artan yemekleri, sebze ve meyve kabuklarını çeşitli şekillerde yeniden kullanabilirsiniz de...

2. FOSİL YAKIT ZARARLI







Havanın olmadığı bir yerde yaşamdan söz edilemez. Havayı, dolayısıyla da yaşamı tehdit eden en ciddi meselelerden biri ise fosil yakıtlar. Yakıldıktan sonra zararlı bir gaz olarak dışarı atılan bu yakıtlar, hava kirliliğinin en temel sebeplerinden. Ancak ulaşım ihtiyacımızı sağlayan araçlar için de fosil yakıtlar olmazsa olmaz. Bunun için dengeyi iyi kurmak gerek. Mümkün olduğunca az fosil yakıtı için daha çok toplu taşımaya binmeli, bisiklet gibi doğa dostu ulaşımı araçlarını tercih etmeliyiz.

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3. SULAR BOŞA AKMASIN







Duş sırasında sadece durulanırken suyu açabilirsiniz. Dişlerinizi fırçalarken suyu kapatabilirsiniz. Bulaşıklarınızı elde değil makinede yıkayabilirsiniz. Makinenizi tam dolduktan sonra çalıştırabilirsiniz. Bulaşıkları sudan geçirmeden makineye koyabilirsiniz. Sifon yerine atık sularınızı kullanabilirsiniz. Göreceksiniz, su tüketiminiz azalacak ve dünyanın ömrüne ömür katacaksınız.

4. SİHİR: GERİ DÖNÜŞÜM







Tek kullanımlık ürünleri satın almaktan kaçınmak, sürdürülebilir bir dünyaya katkı için en önemli adım. Bu noktada büyük sorumluluk markalara düşüyor. Geri dönüştürülebilen materyallerden üretilen ürünler, hem hayatımızı kolaylaştırıyor hem de dünyayı koruyor. Bireylere düşen görev ise tüketim alışkanlıklarının üretimi yönlendirdiğini unutmamak, bu bilinçle markaları geri dönüşüme yönlendirmek.

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5. TASARRUFLU AMPUL ALIN







Enerji tasarrufunun ilk adımı elektrik tüketimini kontrol altına almaktan geçiyor. Bunun için en somut deneyimi yaşayacağınız ürün ise tasarruflu ampuller. Ev ve işyerlerindeki aydınlatma ihtiyacı enerji tüketimindeki en ciddi kalem. Bu noktada şeffaf ampuller yerine tasarruflu ampul seçmek, önce elektrik faturalarını daha sonra da dünyayı mutlu edecektir.

6. FİŞLERİ PRİZDEN ÇEKİN







Halk arasında hâlâ tartışılan bir konuya noktayı koymamız gerekiyor: Evinizdeki elektrikli cihazları, sadece aktif olarak kullandığınız zaman prize takmalısınız. Çünkü siz kullanmasanız bile o cihazlar enerji harcamaya devam eder. Özellikle şarj cihazlarına, bilgisayar fişlerine ve küçük ev aletlerine ayrıca dikkat etmelisiniz. Sürdürülebilir bir yaşamın odalarımızdan başlayacağını unutmayın.

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7. KÂĞIT YERİNE DİJİTAL







Teknolojinin gelişmesini fırsata çevirmeli ve kâğıt tüketimini azaltmalıyız. Bunun ağaçlara, dolayısıyla doğaya olan faydasını tartışmaya gerek yok. Faturadan sınav notlarına, resmi evraklardan kitaba pek çok kâğıt dökümana dijital olarak da ulaşmak mümkün. Bunun için adım atmak ise size bir ‘tık’ uzakta.

8. PLASTİĞİ CAMLA DEĞİŞTİRİN







Doğanın büyük mücadelesi plastikle... Çünkü bu materyalin doğada kaybolma süresine ömür sığmıyor. Bunun için plastik materyalleri ilk etapta camla değiştirmeniz mümkün. Geri dönüşümü daha kolay olan cam, defalarca kullanılabiliyor. Plastik ise çoğu üründe ikinci kez kullanılamadan atığa dönüşüyor.