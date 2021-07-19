Dünyaya seslendi: Çok çetin müzakereler sizi bekliyor

Twitter’dan Türkçe ve İngilizce paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, “Dünyaya sesleniyorum: Beni Erdoğan’la karıştırmayın. Kuvay-i Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi, ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz! Ben haram yemedim. Geliyoruz ve şimdiden söyleyeyim, çok çetin müzakereler sizi bekliyor. Yok öyle” dedi.

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