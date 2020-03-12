Dünyaya selam dersi

“Bu dirsek temasıyla selamlaşma Hasan Doğan’ın fikri. O gün Brüksel’e giderken uçakta başlatmıştı, bizim de hoşumuza gitmişti. Esas, Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlama yöntemi Brüksel’de tüm dünya tarafından görülünce tüm dünyada uygulanmaya başladı. Bizim de geleneklerimize uygun. Gönül selamı.

OTELDE KARANTİNA ESPRİSİ

(Yurtdışı seyahatlerini kısıtlama gündemde mi?) Toplu yapılacak etkinlikleri, örneğin Antalya Diplomasi Forumu’nu, Türkiye’de hiçbir vaka olmadan erteledik. Örneğin nisan başında NATO Dışişleri Toplantısı var, ertelenmezse katılacağız.

Türkiye-Polonya-Romanya üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı Varşova’da yapılacaktı, salı günü de Danimarka’da olacaktık fakat salı hem Merkel hem Macron’un Türkiye’ye gelme ihtimali var. Gelişmelere göre kararlarımızı vereceğiz. Zaten büyük etkinlikler bir bir ertelenmeye başladı.

Dönüşte bizi de karantinaya alıp iyi bir otelde 14 gün zorunlu istirahate gönderirlerse mutlu oluruz.”