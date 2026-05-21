Dünyaya rol model olacak… Sıfır atık haftası 1-7 Haziran’da

İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek 1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası öncesinde İstanbul Valiliği öncülüğünde Sıfır Atık Vakfı tarafından tanıtım lansmanı gerçekleştirildi. Lansmana İstanbul Valisi Davut Gül, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, konuşmasında özetle şunları söyledi: “Dünyada ilk defa, sıfır atıkla ilgili hafta kutlanıyor, etkinlikler yapılıyor, 1.500’ün üzerinde etkinlik yapılacak. İnanıyorum ki bu etkinliklerle başta çocuklarımız olmak üzere 16 milyon hemşehrimizin sıfır atıkla ilgili katkısı, bilgisi olacak.”

183 ÜLKE KATILACAK

1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında 5-7 Haziran’da Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek olan foruma şu ana kadar 183 ülke kayıt yaptırdı. Çok sayıda devlet başkanı ve 200’ün üzerinde bakanın yer alacağı organizasyon, dünyanın en büyük sivil çevre ve sıfır atık organizasyonu olma özelliği taşıyor.