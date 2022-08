Dünyaya Malazgirt mesajları

Haberin Devamı

Erdoğan, Malazgirt Milli Parkı’nda düzenlenen Malazgirt Zaferi’nin 951’inci Yıldönümü Programı’nda özetle şunları söyledi:

ECDADIMIZIN İZİNDEN YÜRÜYECEĞİZ

“Malazgirt çeyrek asır önceki Hasan Kale zaferiyle Türklere tekrar aralanan Anadolu kapılarının bir daha kapanmamak üzere ardına kadar açılmasının adıdır. Aslında bu zaferden önce ecdat Kayseri’den Konya’ya hatta İstanbul Boğazı’na kadar zaten Anadolu’ya yayılmıştı. Ama henüz bu topraklar bütünüyle güvenli ve huzurlu bir belde haline dönüşememişti. Bizans ve Selçuklu ordusu Malazgirt’te karşı karşıya geldiğinde, İslam dünyasının dört bir yanında Sultan Alparslan’ın zaferi için dualar ediliyordu. Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz.

İBRET VESİKASI OLARAK HATIRLASINLAR

Gece yarısına kadar süren savaş Sultan Alparslan’ın uyguladığı savaş planları sayesinde mutlak bir galibiyetle neticelenmiştir. Niyet hayır, dua samimi, dilek sağlam olunca zafer de bunları izliyor. Bu savaşta yenilen Bizans hükümdarı ise Sultan Alparslan tarafından affedilmesine rağmen kendi sarayındaki muhalifler tarafından feci bir şekilde katledilmiştir. Türkiye’nin dostluk elini uzattığı kimi çevrelerin bu tarihi hakikatleri birer ibret vesikası olarak hatırlamalarında fayda görüyorum.

İLMİK İLMİK İŞLEMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR

Edebiyatımızda en çok işlenen tarihi hadiselerin başında Malazgirt gelmektedir. İlmi araştırmalar yanında şiirlerle, denemelerle, hikâyelerle destanlaşan bu zaferi bizden sonraki nesillere de ilmik ilmik işlemek her birimizin boynunun borcudur. Ülkemizde bir dönem milli her hasretimiz gibi Malazgirt’in de unutturulmaya çalışıldığı günler yaşanmıştır. Sınır ötesi harekâtlarımızın her birinde, dostlarımıza yardım için gittiğimiz her yerde bu şiirin ifade ettiği ruhla mücadelemizi yürüttük ve başarıya ulaştırdık.

ONLARIN DA ÜSTESİNDEN GELMEYİ BİLİYORUZ

Ecdadın sürekli olarak düşmana bakışını ifade ettiği yerde biz de tıpkı Alparslan’ın, Osman Gazi’nin, Fatih’in, Yavuz’un, Sultan Süleyman’ın yaptığı gibi bugün de er meydanında her türlü mücadeleyi verirken, tek bir masumun canına halel getirmedik ve bu hassasiyet içinde hareket ediyoruz. Bayrağımızın dalgalandığı her yerin güven ve huzur sembolü olarak görülmesinin gerisinde bu anlayış vardır. Elbette bu inceliği istismar etmek isteyenler çıkmaktadır. Vakur ve kararlı duruşumuzla onların da üstesinden gelmeyi biliyoruz. Anadolu’nun adım adım medeniyetimizin maddi, manevi unsurlarıyla işlenmesi süreci hem kılıçla hem kalemle hem kalple olur.”

ÜLKEMİZİN HERKESE YETECEK İMKÂNI VAR

“Biz ezanlar susmayacak, bayrak inmeyecek dedikçe yürekleri darlananlar, gözleri dönenler, elleri ayakları titreyenler beyhude yere endişe ediyor. Bu ezanlar, bu bayraklar, bu zaferler, bu şehitler onların da özgürlüğünün, haysiyetinin, geleceğinin teminatıdır. Yeter ki vatanlarına ihanet etmesinler, yeter ki milletine düşmanlık yapmasınlar, yeter ki milli ve manevi değerlerimize husumet beslemesinler. Bunun dışında herkes başımızın tacıdır. Ülkemizin hamdolsun herkese yetecek imkânı vardır. Devletimiz, her bir vatandaşına sahip çıkacak güce, kudrete sahiptir.

GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ

Bunun için her fırsatta ne diyoruz? Tek millet diyoruz. Tek bayrak diyoruz. Tek vatan diyoruz. Tek devlet diyoruz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Hiçbir saldırıya, hiçbir oyuna, hiçbir tuzağa tahammülümüz yoktur. Bayrağımızda sembolleştirdiğimiz özgürlüğümüzü hedef alan hiç kimseyi bilsinler ki affetmeyiz. Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Diğer her konuda herkese gönlümüz de kapımız da açıktır.”

MALAZGİRT ZAFERLERİN ANASIDIR

Erdoğan “Türk tarihinde pek çok zafer varken, Malazgirt’in üzerinde bu kadar çok durmamızın, gençlerimize bu zaferi anlatmak için çaba göstermemizin bir sebebi vardır” diyerek şöyle devam etti: “Çünkü Malazgirt, milletimizle birlikte tüm İslam dünyasının Müslümanların da bir zaferidir. Malazgirt bu coğrafyada kazandığımız diğer tüm zaferlerin ilk adımı, anasıdır. Bereketli kaynağıdır. Malazgirt Zaferi’nden 3-4 yıl sonra kurulan Anadolu Selçuklu Devleti, 228 yıl sonra Osmanlı, 852 yıl sonra Cumhuriyet hep bu zaferin meyveleriydi. Sultan Alparslan Anadolu kapılarını bir daha kapanmamak üzere bize açmamış olsaydı, bu coğrafyadaki küçük gruplar halinde süregelen varlığımızı ebedi kılabilir miydik, bilmiyorum. Malazgirt’i asla unutmayacağız, unutturmayacağız, daima gönül dünyamızda ve zihnimizde yaşatacağız. Ecdadın da bu konuda hassasiyet gösterdiğini biliyoruz.”

SANDIKLARI PATLATMAYA VAR MISINIZ?

Erdoğan meydanı dolduran vatandaşlara seçim konusunda da şöyle seslendi: “Ülkemizdeki son dönemde en iddialı vizyonu, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına adadığımız, 2023 hedeflerini bunun için milletimize söz verdik. Kapı kapı dolaşıyor muyuz? Cumhur İttifakı olarak 2023’te sandıkları patlatmaya var mıyız? Fethin 600’üncü yılına adadığımız 2053 vizyonumuzu bunun için hazırlıyoruz. Malazgirt Zaferi’nin bininci yıl dönümüne hazırladığımız 2071 yılı hayallerimizi bunun için kuruyoruz. Yakın tarihimizde 19’uncu yüzyıl yıkılışın, 20’nci yüzyıl yeniden dirilişin çağıydı. İçinde bulunduğumuz 21’inci yüzyıl şahlanışın, inşallah gelecek 100 yıl da bizim medeniyetimizin asrı olacaktır.”

GENİŞ KATILIM

Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da katıldı.

Jandarma Mehteran Birliği’nin de gösteri sunduğu törende Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, Erdoğan’a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye günün anısına hediye verdi. Tören sonrası Erdoğan, Bahçeli ve Destici birlikte vatandaşları selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılanlarla aile fotoğrafı da çektirdi.

‘BÜYÜK TAARRUZ’ MESAJI: MİLLETİMİZİN HÜRRİYET AŞKININ SEMBOLÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümü nedeniyle de Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, “Milletimizin ayağa kalkışının, bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembollerinden biri olan Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yad ediyorum” dedi.