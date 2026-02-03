Dünyaya gözlerini açtı eline aldığı ilk şey oldu: Bu sayede emekli olabildi! 'Hayatım güzelleşti, daha da güzelleşecek'

Haberin Devamı

Samsun'da 16 yaşından beri el sanatlarıyla ilgilenen Melek Zekeriyabeyoğlu, çeyiz ürünlerinin yanı sıra fular ve bandanalar, gözlük zincirleriyle ev süslemelerinde kullanılan panolar yaptığını söyledi. Yaptığı el işlerinden elde ettiği gelirle emekli olabildiğini, azimle ve emekle, kadınların her şeyi başarabileceğini vurgulayan Zekeriyabeyoğlu, “Bu noktaya gelene kadar çok fedakarlık yaptım. Hiçbir kadın, hiçbir genç kız için yol düz değildir, hep ileriye yürürken hayal kırıklıkları, mücadeleler, olmazlar yaşanır. Ben de yaşadım ama her sabah kalktığımda kendime şunu söyledim. Daha iyi olacağım, daha başarılı olacağım. Hayal kırıklığına yer yok. 16 yaşımda bu işi başarılı şekilde yapıyordum, bugün 65 yaşındayım" diye konuştu.

Köyünde geçirdiği çocukluk yıllarında el işi yapmaya başladığını dile getiren Zekeriyabeyoğlu, "Köyde çocukken el işi yaparak, Çarşamba ilçesine bağlı bir köyde büyüdüm. Samsun Olgunlaşma Enstitüsü El Sanatları Çiçek Oya bölümüne kursiyer olarak gidip gelirken, bir atölye şefim bendeki yeteneği fark etti. Bunun üzerine beni, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü’nün tüm okul kapsamında açtığı 2 yıllık bölümüne yönlendirdi. O eğitimi başarıyla tamamladım ve bu hayata böyle adım attım.