Dünyaya aşı çağrısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen ‘COVID-19 ve Sonrasında Kalkınmanın Finansmanı’ başlıklı programa video mesaj gönderdi. Erdoğan, bir yılın geride bırakıldığı salgının, küresel sorunlar karşısında tüm insanlığın kaderinin ortak olduğunu gözler önüne serdiğini belirterek Türkiye’nin bu mücadelede en baştan beri küresel dayanışma ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeye gayret ettiğini söyledi. Türkiye’nin bu anlayışla 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve destek sağladığını hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

ÇARPIKLIĞI İFŞA ETTİ

“Özellikle Afrikalı kardeşlerimizi bu zorlu günlerinde yalnız bırakmadık. 2009-2019 döneminde sadece en az gelişmiş ülkelere yönelik 2.5 milyar doların üzerinde resmi kalkınma yardımında bulunduk. COVID-19 salgını, bizim hemen her platformda dile getirdiğimiz küresel sistemdeki çarpıklıkları bir kez daha ifşa etmiştir. Dünyanın en zengin ülkelerini dahi hazırlıksız yakalayan küresel salgın, bilhassa az gelişmiş ülkelerde ciddi yıkımlara neden olmuştur. Salgınla beraber daha da belirginleşen adaletsizlik, aşı meselesiyle çok daha vahim bir hal almıştır. Dünya genelinde halen 100’e yakın ülkenin aşıya henüz ulaşamadığını görüyoruz.

TÜM İNSANLIĞA SUNACAĞIZ

Bir tarafta nüfusunun neredeyse tamamına yakınını aşılamış ülkeler varken, diğer tarafta milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insanlık ve insani değerler adına endişe verici bir durumdur. Oysa aşıya adil erişim güvence altına alınmadan salgının sona ermeyeceği ve ekonomik toparlanmanın gerçekleşmeyeceği ortadadır. Kendi vatandaşlarını aşılayacak miktarda doza ulaşan ülkelerin, fazla aşılarını ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırması gerekiyor. Yerli aşı çalışmalarımız tamamlandığında, aşımızı en uygun şartlarda tüm insanlığın kullanımına sunmayı öngörüyoruz. Ekonomik toparlanmanın, korumacı refleksler yerine işbirliğine ve dayanışmaya dayalı bir anlayışla yürütülmesi de önemlidir.

BORÇ ERTELEME İKİNCİ KEZ UZATILMALI

Uluslararası Para Fonu’nun 16. Genel Kota Gözden Geçirmesi çalışmalarında, gelişmekte olan ülkelerin haklı beklentilerinin karşılanmasını ümit ediyorum. Likidite imkânlarının güçlendirilmesiyle birlikte özellikle düşük gelirli ülkelerin borç yüklerinin hafifletilmesine önem atfediyoruz. G-20 borç erteleme girişimi, salgının etkilerini en aza indirmek adına hayata geçirdiğimiz önemli bir adımdır. Borç erteleme girişiminin 2021 yılının tamamını kapsayacak şekilde ikinci kez uzatılmasında fayda görüyoruz.”

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