‘Dünya’nın yuvarlak olduğunu inkâr etmek kadar komik’

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Takipçileriyle yediklerini, içtiklerini, giydiklerini, hayatlarını paylaşıyorlar. Markalar reklam yüzü olarak onları tercih ediyor. Hatta dizilerde bile onları görüyoruz. Influencer’lar büyük kitleler tarafından heyecanla takip edilseler de kimilerinin eleştiri oklarına da maruz kalıyorlar. Geçen günlerde Okan Bayülgen’in “Hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar” sözlerinin ardından Seda Sayan da benzer bir açıklama yaptı. Biz de influencer’larla görüştük... Influencer nedir? Takipçilerine ne gibi bir fayda sağlıyorlar? Bu uygulamalar bir gün kapanırsa ne yapacaklar? Gelen eleştirileri nasıl değerlendiriyorlar?

‘PAYLAŞIMI SATIŞA ETKİ EDİYORSA...’

Emirhan Kökçü, influencer ajansı Prodigy Storytellers Society’nin kurucusu

‘Influencer’ ne demek?

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Türkçe karşılığı ‘etkileyen, etki eden kişi’... Böyle bakıldığında çok güçlü bir terim. Günümüzde bu ifadenin içi boşaltılmış gibi görünse de sosyal medya öncesi geçmişte kitleleri harekete geçiren, etkileyen ve peşinde sürükleyen Atatürk, Türkan Saylan, Martin Luther King, Michael Jordan gibi isimlere denirdi.

Ülkemizde influencer kavramı nasıl anlaşılıyor?

Türkiye’de etkileşim hâlâ çok doğru ölçülmüyor. Bazı isimler satış rakamlarıyla, bazıları içerikleriyle öne çıkıyor. Genel olarak influencer’lar yaptığı paylaşımlarla doğrudan satışa etki ediyor mu, buna bakılıyor. Markalar veya markaları temsil eden ajansların ürünün hikâyesini anlatacak doğru insanı bulmak için ne istediğini doğru belirlemesi ve doğru influencer’la markasının hikâyesini anlattırması önemli.

Neden influencer’lar bu kadar önemli? Takipçilerine ne gibi bir fayda sağlıyorlar?

Takipçilerini doğrudan etkiliyorlar. Takip edenler onların giydiklerini giymek, yediklerini yemek, gittikleri restoranı veya oteli deneyimlemek istiyor. Eğer zevkleri uyuşuyorsa kişinin karar verme sürecini çok kısaltıyor influencer’lar.

Bir influencer paylaşım başına ortalama ne kadar kazanır?

Mikro veya makro influencer’ın hitap ettiği markaya göre gelirleri çok değişir. Bir influencer’ın takipçi sayısı 5 bin olabilir fakat o 5 bin kişi çok lüks bir markanın doğrudan hedef kitlesiyse mikro, makrodan daha çok kazanabilir.

Türkiye’de en çok takip edilen influencer kim?

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Mecraya göre değişen bir ilk 10 var aslında. Instagram, YouTube, TikTok, Twitch, Twitter’ın ilk 10’unda tek bir ortak isim bulmak zor. Ancak bu mecraların çoğunda içerik üreten ve her mecrada hatırı sayılır takipçisi olan isimlerin başında Burcu Esmersoy geliyor.

Influencer ajansları ne gibi çalışmalar yapıyor?

Bu ajansların başlıca çalışması doğru influencer’ı seçmek ve markaya önermek. Markalar, tarzına ve hedef kitlesine uygun isimlerle bir araya gelmeli. Bunun dışında doğru içerik üretimi de bir o kadar önemli. Ajansların bir diğer önemli görevi de içeriği, hikâyeyi doğru ve anlamlı kurgulamak. Influencer’lar da günümüzün ünlüleri ve tabii ki onların da birçok ihtiyacı oluyor. Ajansın bir başka görevi de kendilerine bağlı isimleri mutlu etmek.

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‘BENCE BUNLAR DİJİTAL ÇAĞA ADAPTE OLAMAYANLARIN ÇIRPINIŞLARI’

Melodi Elbirliler Türkmen / Instagram: @melodielbirliler (583 bin takipçi)

- Eskiden blogger kelimesi kullanılıyordu, son 2-3 senedir ‘influencer’ tanımında karar kılındı. Influencer olduğumun kanısına ben varmadım. Takip eden kişilerin beğenileri ve takdirleri aslında olayı buralara getirdi.

- Markaların ve sektörde dönen sermayenin çoğunun dijitale kayması birçok kişiyi rahatsız ediyor. Herkesin ve her şeyin bir dönemi var. İçinde bulunduğumuz da dijital çağ. Bu çağa adapte olamayanların çırpınışları bunlar. Televizyon ünlüsü kavramı geçerliliğini yitiriyor. Biz çocukken TV’de çıkan yüzler konuşulur, merak edilirdi. Olay sosyal medyaya kaymaya başladığından beri genç nesil sosyal medyadaki isimleri merak eder oldu.

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- Sosyal medyada takipçilerime hayatımı açıyorum. Beğenerek giydiğim kıyafeti ya da sürdüğüm bir ruju önermenin çok ötesinde iletişimimiz var. Gittiğim bir ülke, memnun kaldığım bir hizmet ya da tam tersine kötü bir tecrübeyi paylaşan bir sanal arkadaş gibiyim.

- Tüm dünya sosyal medyaya bağımlılığı yaşıyor. Instagram’ın kesildiği gün 4-5 saat bir boşluk oldu hayatımda. Elim uygulamaya gitti. Sonra bir rahatlama geldi. ‘2-3 gün geri gelmese mi’ diye bile konuştuk aramızda. Ücretsiz izne çıkmak gibi! Bir gün başka mecralar, başka isimler çıkacak. Öngörülü ve işinde iyi olanlar ya o mecralara evrilecek ya da bu işle ilintili başka bir şeye... Ben aslında İngilizce öğretmeniyim, işime geri dönebilirim.

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‘GÜCÜMÜ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE KULLANABİLMEK BENİ MUTLU EDİYOR’

Duygu Özaslan / Instagram: @duyguozaslan (2.1 milyon takipçi)

- Ürettiğim içeriklere gelen geri dönüşler sonrasındaki etki ve satış gücünü düşünürsek evet, influencer’ım ama özünde ben bir içerik üreticisiyim. Sevdiğim şeyleri paylaşmaya 8 yıl önce başladım. Para kazanmaya çalışmanın ‘zavallıca’ olarak nitelendirildiği, uygulamaların kapanıp yok olacağı gibi sığ görüşleri, medya sektöründe bunca yıldır çalışan biriyle öncelikle bağdaştıramadım. Değişen dünya düzenini kabul etmemesini kendisine yakıştıramadım. Bu, Dünya’nın yuvarlak olduğunu inkâr etmek kadar komik. Daha zavallıca olansa bu söylemleriyle kaybettiği reytingleri geri kazanmaya çalışıyor olması.

- İçinde bulunduğumuz sektör, dijital veya geleneksel, ilgilenenlerin faydalanabileceği, ilham alabileceği veya sadece eğlenebileceği içeriklerden oluşuyor. Özgür, kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olarak takipçilerimin beni örnek almaları, yalnızca bir ürün satmak yerine etki gücümü faydalı sosyal sorumluluk projelerinde de kullanabilmek beni mutlu ediyor.

- Instagram kesildiğinde, elektrik kesildiğinde televizyon çalışanları nasıl hissediyorsa öyle hissettim. İçerik üretmeye başladığım zamanlarda YouTube bir dönem kapatılmıştı, biz bunları yaşadık. Ben bir şirket sahibiyim ve küresel şirketlerle ortaklık yapıyorum. İnternet çağındayız. Bir uygulama biter, başkası başlar. Ben internette içerik üretmeye devam edebilirim.

‘INSTAGRAM VE TWİTTER KAPANIRSA YERLERİNİ BAŞKA BİR ŞEY DOLDURUR’

Kadir Doğrubakar / Twitter @OdunHerif (2.7 milyon takipçi)

- 2012’den beri sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorum. Reklamlarda yine ünlüler vardı. Ardından markalar sosyal medya fenomenleriyle Twitter’da reklam yapabileceklerini gördü. Sonraları bunun adının ‘influencer marketing’ olduğunu öğrendik.

- Sadece Okan Bayülgen ve Seda Sayan değil, influencer’lar da birbirlerinden şikâyetçi. Özellikle TikTok fenomenlerine genel bir antipati var. Twitter influencer’ları Instagram’cılara, Instagram’cılar TikTok’çulara, sonra hepsi TikTok’çulara... TikTok’ta vakit geçirince ben de influencer’lıktan tiksiniyorum.

- Ben Instagram’da gezip gördüğüm yerleri paylaşıyorum. Twitter’da da gündeme ilişkin bir konu varsa kendi yorumumu yazıyorum. İnsanlar benden fayda bekledikleri için değil, merak ettikleri için takip ediyor.

- Instagram kesilince insanlar Twitter’a akın etti. Bu uygulamalar bir anda çökünce iletişim sağladığım kişilerle bağlantımız kopmuş oldu. Bir gün Instagram ve Twitter kullanılmaz olursa yerini başka bir şey doldurur. WhatsApp yokken MSN Messenger vardı. Instagram yokken fotoğraflarımızı Facebook’ta paylaşırdık. Başka bir platform çıkar, devam ederiz.

- Bir insan kendisini takip edenleri etkileyemiyor, takipçilerini yönlendiremiyorsa o kişi zaten influencer değildir. Tanıma uymuyor. İşe yararlılıktan kasıt etkileşiminin düşük olması değil, topluma yarar sağlamıyor olmasıysa bunda yadırganacak bir şey yok. Kimseye takipçisi çok diye ‘toplum için faydalı olacaksın’ gibi bir misyon yüklenemez.

‘SESİNİ DUYURAMAYANLARIN SESİYİM, YARDIM MESAJLARINA YETİŞEMİYORUM’

Ata Benli / Twitter @atabenli (1.3 milyon takipçi)

- Kendi işimden daha çok, sosyal medyadan kazanç sağlamaya başladığımda bir influencer olduğumu anladım. 3 yıldır mesleğimi yapmıyorum.

- Artık televizyon, o kadar da takip edilen ve izlenen bir alet değil. Haber kanallarının yerini Twitter, magazin ve ünlülerin yaşamını Instagram, vakit geçirmek ve kısa içeriklere gülmek için TikTok, daha özgür ve serbest bir video deneyiminin yeriniyse YouTube aldı. Influencer’ları eleştiren isimler maalesef o eski televizyon dünyasının içinde hapsolmuş, günümüze adapte olamamış isimler. Tabii ki Okan Bayülgen alanının en zirve isimlerinden. Bu talihsiz açıklamaların sosyal medyada gündem olmak için yapıldığını düşünüyorum. Seda Sayan’ın bu tip bir açıklamayı, o çok eleştirdiği ‘sosyal medya’dan yapmasının takdirini de sizlere bırakıyorum.

- 1 milyondan fazla bir kitleyi Twitter’dan edinmiş biri olarak, sesini duyuramayanların sesi olduğumu düşünüyorum. Özel mesaj kutumdaki yardım isteklerine yetişemiyorum.

- Kesintilerde uzun süreden sonra ilk defa SMS kullandım. Kafa dinlemek için hoş bir deneyimdi. Ara ara bağlantı kesilirse değerini daha çok biliriz. Her an bir sosyal medya aracına erişim engeli veya yaş kısıtlaması olasılığına karşı birden fazla platforma yayılabilmek önemli. Twitter kapatılırsa hayatımda gerçekten kocaman boşluk olur.

- Bence hiçbir işe yaramayan influencer’lar da olsun ki değerimiz bilinsin. Gün gelir onlar da sağına soluna bakıp bir işe yaramaya karar verebilir.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI NE DÜŞÜNÜYOR?

@neria__1: Okan Bayülgen’in haklı tarafları var. ...Kimse iyi içerik üretmiyor. Yeditepe’ye giden kız makyajı, influencer magazini, ilk defa suşi denedim, 5 TL ile gün geçirdim. Bunlar mı içerik? İnsan aklıyla dalga geçmek tamamen.

@leventyasar: Matbaanın bulunması sonrası çırpınan hattatlar gibi çırpınıyor Okan Bayülgen.

@sheymasaSevin: ya da sevmeyin ama Okan Bayülgen’in bazı meselelerde çok doğru cümleleri var. Fenomenlik ve influencer’lık gibi sadece para kazanma odaklı, niteliksiz kişilerce yapılan işler için çöp denmesi belki sert ama gerçek.

@askbaliyim: Bence Okan Bayülgen bu yıllarını çok değişik hayal etmişti. Yeni neslin onu silkelemesini hazmedemiyor. Acısını daha çok ilgi görenlerden çıkarıyor.

EN ÇOK TAKİP EDİLEN ÜNLÜLER

Nusret Gökçe- 39.103.662 Burak Özdemir - 28.492.683 Hande Erçel - 24.809.548 Mesut Özil - 24.020.386 Burak Özçivit - 19.211.368 Çağrı Taner - 16.051.538 Hakkı Akdeniz - 14.259.101 Demet Özdemir - 14.158.458 Acun Ilıcalı - 13.421.708 Hadise - 13.148.788

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