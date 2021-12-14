Dünyanın televizyon merkezi İstanbul olacak

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ELEKTRONİK KİTAP PLATFORMU

“İki müjde vermek istiyorum. Başkent Kültür Yolu Rotası oluşturduk. Ulucanlar Cezaevi, Kale, Roma Hamamı, Hacı Bayram, CSO Ada, Opera Binası, Resim Heykel Müzesi, Etnografya Müzesi ve Tiyatrolar Bölgesi’ni içeren bir konseptten bahsediyoruz. İkincisi, İzmir Kültür Festivali. Üçüncü büyük projemiz ise Rami Kışlası Kütüphanesi olacak. İstanbul’un en büyük, dünyanın ise sayılı kütüphanelerinden birini inşa ediyoruz. Ülkemizin en güncel ve en gelişmiş elektronik kitap platformu olan E-kitabım mobil uygulamasındaki kitap varlığını 5 bine çıkaracağız.

152 ÜLKEDE 600 MİLYON KİŞİ

Bugüne kadar 152 farklı ülkede yaklaşık 600 milyon kişiye ulaşan dizi filmlerimizin gücünü kullanarak, İstanbul’u televizyon içerik pazarının merkezine dönüştürecek; dünyanın en önemli film, dizi, animasyon ve televizyon program üreticilerini bir araya getirecek ‘Content İstanbul Fuarı’nı da 2022 yılında düzenleyeceğiz. Bu atılımımızla pazar yerini de Türkiye’ye çekiyoruz. Artık bu filmler Türkiye’de pazarlanacak. 2021’de son 10 yılın en yüksek sayısına ulaşarak 525 eserimizi yurt dışından getirdik.

5 YILDA 5 MİLYON ZİYARETÇİ

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Taştepeler projesiyle bölgede 5 yılda 5 milyon toplam ziyaretçi hedefliyoruz. Yeni bir ekonomik ortam yaratmış olacağız. Ankara’da AKM binasının müze yapılması için çalışmalarını başlattık. Arkeolojik kazılardan gelenler çoğunlukta olmak üzere müzelerimize geçen yıl pandemiye rağmen 25 bin 641 yeni eser daha kazandırılmıştır. Böylece müzelerimizin toplam eser sayısı 3 milyon 278 bin 114’e yükselmiştir. Hedefimiz Kız Kulesi’ni ilkbaharda ziyarete açmak.

İSPANYA’YI GEÇTİK

Pandemi ile birlikte başlatılan seyahat yasakları dünyada olduğu gibi ülkemizdeki turizmi de olumsuz etkiledi. 2020’de Türkiye’de 16 milyon ziyaretçi, 12 milyar dolar gelir. 2021’de 29 milyon, gelir 24 milyar dolar. Kişi başı gelir 2018’de 647 dolar, 2021’de 830 dolar. Türkiye Ekim ayı sonu itibarıyla Akdeniz’de en fazla ziyaretçi ağırlayan ülke oldu ve tarihinde ilk kez İspanya’yı geçti.

RAKİPLERİMİZİ GERİDE BIRAKTIK

2021’de dijital reklamlarımız, hedef kitlenin ilgisine göre seçilen farklı versiyonlarıyla yayınlanmış; kasım itibarıyla 1,6 milyar izlenme ve tıklanmaya ulaşmıştır. 2021 yılı içerisinde düzenlediğimiz 134 etkinlikle 55 ülkeden 2 bin 305 kanaat önderi, gazeteci, basın yayın kuruluşu ve sektör temsilcisi ülkemizin 37 farklı kentinde ağırlandı. Ağırladığımız misafirler vasıtası ile kasım itibarıyla 934 milyon erişime ulaştık. Akdeniz çanağındaki rakiplerimizi geride bıraktık.”

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40 BİN MÜZİSYENE 280 MİLYON TL DESTEK

Pandemide 40 bin müzisyene 280 milyon TL destek verdik. Ayrıca 56 müzik projesine 31 milyon destek sağladık. 6 müzik birliğine verilen destek miktarını yüzde 30 oranında artırdık. Sinema salonu işletmecilerine 15,9 milyon TL destek sağladık. Böylece, 2021 yılında sinema sektörüne toplamda 94 milyon 797 bin TL destek sağladık. Yine 1 Ekim 2021 tarihine kadar KDV oranını yüzde 1’e indirip, sinema bileti üzerinden alınan yüzde 10 Eğlence Vergisini de 31 Mayıs 2022’ye kadar sıfırladık. ‘Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın’ projesi ile yıl sonuna kadar daha önce sinemaya gidemeyen 1 milyon öğrencimizi sinema ile buluşturacağız.