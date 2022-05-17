Dünyanın tansiyonu yükseliyor

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Kan basıncı yüksekliğinin (hipertansiyon) küresel boyutta halk sağlığını tehdit eden sorunların en önde geleni olduğunu söyleyen Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu, “DSÖ verilerine göre dünyada on kişiden en az üçünde hipertansiyon bulunuyor. Ama, yarısı tansiyonu olduğunu bilmiyor. Bilenlerin de üçte ikisi tansiyonunu kontrol altına alabilmiş değil. Diyette tuz, doymuş yağ ve trans yağların yüksek, buna karşılık meyve ve sebze miktarının düşük olması kan basıncını artırır” diye konuştu.

'TUZ MİKTARINI AZALTIN'

Hipertansiyonun önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Topçuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hipertansiyon ile mücadelede ilk iş teşhistir. Önce kan basıncı ölçümü yapılmalıdır. Hipertansiyonla mücadelede sağlıklı beslenmek, kilo vermek, düzenli egzersiz yapmak, tuzu azaltmak, sigara içmemek, alkol kullanmamak, stresi azaltmak, daha rahat yaşamak, doktor kontrollerine gitmek ve önerilerine de uymak gerekir. Sodyum tüketiminin günde iki gram (günde 1 çay kaşığı ya da 5 gram tuza eşdeğer) seviyesine indirilmesi gerekir. Buna karşılık diyetteki potasyum alımı 3.5 gram üzerine çıkarılmalıdır.”