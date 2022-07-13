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Dünyanın sofrası için İstanbul toplantısı

#Hulusi Akar#Tahıl#Karadeniz
Dünyanın sofrası için İstanbul toplantısı

Dünyadaki gıda krizinin önüne geçebilmek amacıyla bugün İstanbul’da yapılacak kritik toplantıda Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyeti bir araya geliyor. Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın uluslararası piyasalara sevkine ilişkin görüşmeleri dün Milli Savunma Bakanı Akar duyurdu.

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinde, Karadeniz’de ‘tahıl koridoru’ açılması için harekete geçme mesajı vermesinden sonra olumlu ilk açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan geldi. Bakan Akar dün Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın uluslararası piyasalara deniz yoluyla emniyetle sevkine yönelik Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıklarından askeri heyetler ile Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin bugün İstanbul’da bir araya geleceğini duyurdu. Akar’ın bu açıklamasını doğrulayan bir açıklama da Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi.

‘KIRMIZI HAT’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “gıda krizinin” çözümüne yönelik gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar kapsamında sürdürdükleri görüşmelerin olumlu geliştiğine vurgu yapan Akar, kendisinin de Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov’la görüştüğünü hatırlattı. Bu görüşmelerin ardından “kırmızı hat” olarak nitelendirilen Türkiye ile Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan temasın hayata geçirildiğini söyleyen Akar, “Tüm bu görüşmelerin ardından yarın (bugün) İstanbul’da Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın uluslararası piyasalara deniz yoluyla emniyetle sevkine yönelik Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler heyeti görüşmeler icra edecek” dedi.

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TAHIL VE AYÇİÇEK YAĞI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da haziran başında Türkiye’ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde koridorla ilgili yaptığı açıklamada, Ukrayna tahıl ürünlerinin, ayçiçek ve ayçiçek yağının uluslararası piyasalara ulaştırılması karşılığında Rusya’nın, ihracatının önündeki engellerin kaldırılması talebini Türkiye’nin son derece meşru ve haklı bir talep olarak gördüğünü söylemişti.

MERKEZ İSTANBUL

İSTANBUL’da bugün yapılacak toplantıda Ukrayna tahılının ihracı için açılması planlanan koridora ilişkin ayrıntılar ele alınacak. Plana göre Ukrayna karasularının hemen dışında güvenli bölge kurulacak ve BM liderliğinde bu kontrol mekanizması işleyecek. Ukrayna limanlarından ayrılan gemilere güvenli seyir sağlanana dek Rusya veya Türk askeri gemilerinin eşlik edeceği ileri sürülüyor. Rusya’nın talebi üzerine Ukrayna limanlarına gidecek gemilerin ağır ve hafif silahlar, patlayıcılar, mühimmat ya da Ukrayna ordusu tarafından kullanılacak herhangi bir şeyi taşımadığının kontrolü sağlanacak. İkinci olarak da Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin belirli ürünleri taşıdığından emin olunacak.

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#Hulusi Akar#Tahıl#Karadeniz

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