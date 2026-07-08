Dünyanın savunması için Ankara imzaları

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ATO Congresium’da başlayan Savunma Sanayii Forumu, NATO tarihinin en geniş kapsamlı sanayi etkinliği oldu. Son 3-4 yıldır NATO’nun yan etkinliği şeklinde tasarlanan Savunma Sanayii Forumu, ilk kez Türkiye’de zirvenin resmi programı dahilinde yapılıyor.



Forumda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de konuştu.

Savunma sanayisine ilişkin çeşitli oturumların düzenleneceği Forum kapsamında Rutte ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de açıklama yaptı. NATO Genel Sekreteri Rutte, savunma sanayisi üretiminin artırılmasının forumun en önemli başlıklarından olacağını belirtmişti.

GÜLER: ONLARCA GEMİ İNŞA EDİLİYOR

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de konuşmasında Ankara Zirvesi'nin ana hedeflerinden birinin de müttefiklerin savunma yatırımlarındaki artışlarını göstermeleri, yeni yetenek hedeflerine ulaşmaları, üretim kapasitelerini büyütmeleri ve daha güçlü, daha yenilikçi, daha dayanıklı bir transatlantik savunma sanayi tabanı inşa etmeleri olduğunu söyledi.

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Bu bilinçle hareket eden Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli üretim kapasitesini, mühendislik altyapısını küresel ölçekte dikkati çeken bir seviyeye ulaştırdığını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Bugün kara, deniz ve hava platformlarından insansız sistemlere elektronik harp kabiliyetlerinden hava savunma çözümlerine kadar geniş bir alanda önemli yetkinliklere sahibiz. Nitekim tersanelerimizde onlarca askeri gemi eşzamanlı olarak inşa edilmektedir. Türkiye, deniz platformları üretiminde sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, aynı zamanda müttefiklerine ve ortaklarına da katkı sunabilen ölçekte bir kapasiteye sahiptir. Kara gücümüzün modernizasyonu kapsamında Altay ana muharebe tankımızın seri üretim safhası zırhlı kara araçları alanında ulaştığımız teknolojik ve endüstriyel seviyenin somut göstergeleridir."

TÜRKİYE’DEN NATO’YLA ‘CAYDIRICI’ PROJELER

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, forumda üye ülkelerin ortak geliştireceği beş alanda anlaşmalar imzalandığını açıkladı. Görgün, “2026 NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında üye ülkelerin birlikte geliştireceği, Vurucu Güç Kabiliyetleri, Bütünleşik Hava ve Füze Savunma Sistemleri, Uzay ve Gözetleme Kabiliyetleri, Savunma Sanayii için Kritik Ham Maddeler, NATO’nun İnsansız Hava Aracı Üstünlüğü alanlarında anlaşmalar imzaladık. Aselsan, Roketsan, STM ve TÜBİTAK’ın yüklenicileri arasında yer alacağı bu projeler önümüzdeki yıllarda ittifakın caydırıcılık mimarisinin omurgasını oluşturacak” dedi.