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Dünyanın renkleri Antalya’da buluştu

Güncelleme Tarihi:

#COP31#Antalya#Birleşmiş Milletler
Dünyanın renkleri Antalya’da buluştu
Mert Gökhan Koç
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2026 07:00

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), dün üçüncü gününde Antalya EXPO’da devam etti.

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KEMENÇE EŞLİĞİNDE AFRİKA DANSI

Farklı kıtalardan ve farklı coğrafyalardan gelerek Antalya’da buluşan yüz binlerce yabancı konuk renkli görüntüler oluşturdu. Geleneksel kıyafetleri ve rengârenk aksesuarlarıyla konferansa katılan konuklar ilgi odağı oldu. Nijerya’dan gelen bir konuğun Türk sanatçının kemençesini alıp çalmaya çalışması çevredekileri kahkahaya boğdu. Avustralya’ya ait bir pavilyonda da yerel kıyafetlerini sergileyen çift dikkat çekti.

Dünyanın renkleri Antalya’da buluştu

ANADOLU ATEŞİ ve SIFIR ATIK

Türkiye’nin COP31 için hazırladığı videolar ve özel klipler organizasyona damga vurdu. Anadolu Ateşi, Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinin halk oyunlarını tek bir koreografide birleştiren bir gösteri yaptı. Anadolu’nun kültürel çeşitliliğini ‘birlik içinde çokluk’ mesajıyla dünya liderlerine tanıtılan gösteri, Antalya’nın bulunduğu Akdeniz Bölgesi’nin Teke yöresi oyunlarıyla açıldı, tüm bölgelerin halayda buluşmasıyla kapandı. Gösteride ayrıca, Liderler Zirvesi’nin ilk gününün teması olan Sıfır Atık da anlatıldı. Seremonide COP31’in resmi şarkısı ‘Let’s Cop’ dinletildi.

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Dünyanın renkleri Antalya’da buluştu

Anadolu Ateşi katılımcılara görsel şölen sundu.

Dünyanın renkleri Antalya’da buluştu

Dünyanın renkleri Antalya’da buluştu

Dünyanın renkleri Antalya’da buluştu

Dünyanın renkleri Antalya’da buluştu

Dünyanın renkleri Antalya’da buluştu

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#COP31#Antalya#Birleşmiş Milletler

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