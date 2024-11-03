Dünyanın konuştuğu lezzet... Dubai’de doğdu fenomen oldu

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Kim derdi ki bir ‘tatlı aşermesi’ dünya çapında bir çikolata çılgınlığı yaratacak. 9 yıldır Dubai’de yaşayan girişimci Sarah Hamouda hamilelik döneminde canı çikolata çekerken hiçbir tatlıyı yeterince iyi bulamayınca, mutfağa girip “Madem bulamıyorum, o zaman kendim yaparım” demiş ve ortaya FIX markası çıkmış. Künefeden ilham alan Antep fıstığı ve kadayıf dolgulu Dubai çikolatası dünya çapında ünlü oldu ama onlar eşiyle birlikte ‘Hayal ettiğin Biscoff’, ‘Nutellalı ve şekerlemeli brownie’ gibi birçok farklı bar üretiyor.

TİK TOK’TA ÜNLENDİ

Günlük ve sınırlı sayıda üretim yapan markanın çikolataları günde 1-2 tane satılırken TikTok yemek fenomeni Maria Vehera’nın dokunuşu tüm hikâyeyi değiştirdi. Fenomenin arabasında künefeli barı yediği ASMR videosu viral oldu ve bugüne kadar 80 milyondan fazla izlendi.

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SİPARİŞE YETİŞEMİYOR

O kadar popüler oldular ki, saat 17.00’de açılan siparişleri artık birkaç dakika içinde doluyor. Üretiminin yarattığı dalgadan memnun olan Hamouda, daha fazla büyümeyi şimdilik düşünmüyor ve insanların evlerinde Dubai çikolatası denemeleri yapmasından çok memnun.

SUİİSTİMAL BAŞLADI

Hürriyet yazarı Ebru Erke, Dubai çikolatasının bu kadar popüler olmasını abartı bulduğunu belirtirken artık suiistimallerin başladığını söyledi. Erke, “Konya’da hediyelik eşyalar satılan çarşıdan aldığımız Dubai çikolatası içinde fıstık yerine muhtemelen bezelye tozu veya daha farklı bir şey vardı ve yenecek gibi değildi” dedi. Erke’ye göre, çikolatası kaliteli olursa, içerisindeki fıstık erken hasat olursa ve fıstık kadayıf dengesi iyi oturtulursa lezzetli bir çikolata alternatifi. Erke; “İyi yapılırsa gayet lezzetli bir çikolata olarak görüyorum ama bu kadar popüler olmasını biraz abartı buluyorum. Özellikle kadayıfın bilinmediği veya bizimki kadar kaliteli fıstığın olmadığı ülkeler için çok enteresan gelebilir o ayrı” değerlendirmesi yaptı.

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DUBAİ ÇİKOLATASI TARİFİ



Evde Dubai çikolatası denemek isteyenlere şef Nur Aktı tarif verdi:

-Tereyağı eritin ve kısık ateşte kadayıfı kavurun.

-Ocaktan bir kaba alıp üzerine fıstık ezmesi, tahin ve fıstık içi ekleyip karıştırın.

-Portakal kabuğu rendesini de ekleyin.

-Diğer yandan benmari usulü erittiğimiz çikolatanın yarısını kullanacağımız kalıbın içine döküp dondurun.

-Çikolata donduktan sonra fıstıklı kremayı ekleyip kaşıkla düzeltin.

-Kalan erimiş çikolatayı da üzerine ekleyip tekrar dondurun.

-Çikolatamız soğuduktan sonra servise hazır.

-Plexi tablet çikolata kalıbı veya silikon çikolata kalıbı kullanabilirsiniz. Küçük bir buz kalıbı da işe yarayacaktır.

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MALZEMELER

-1 yemek kaşığı tereyağı

- 5 yemek kaşığı kadayıf

-2 yemek kaşığı tahin

-2 yemek kaşığı dolusu Antep fıstığı ezmesi

-3 yemek kaşığı Antep fıstığı içi

-300 gr sütlü veya bitter çikolata

-Yarım portakal kabuğu rendesi