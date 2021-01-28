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Gündem
AA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 15:46 | Son Güncelleme:

Dünyanın konuştuğu 'Boncuk' için kulübe yapıldı

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Dünyanın konuştuğu 'Boncuk' için kulübe yapıldı
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Trabzon'da tedavi gören sahibini hastane önünde beklemesiyle uluslararası ajansların haberlerine de konu olan "Boncuk" adlı köpek için kulübe yapıldı.

Ortahisar Belediyesi Gençlik Hizmetleri ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Cemal Şentürk'ü Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından ekipler, Femin Art Kadın Sanatçılar Derneği Başkanı Şükran Yangın Üst'ün boyadığı ve üzerinde "Boncuk"un resminin yer aldığı köpek kulübesini, Şentürk ailesinin yaşadığı apartmanın önüne yerleştirdi.

Gençlik Hizmetleri Sorumlusu Kadir Bekar yaptığı açıklamada, Boncuk'un, sahibini tedavi gördüğü hastanenin önünde bir hafta beklediğini ve buna ilişkin haberlerin basında yer aldığını anımsattı.

"Boncuk"un vefa duygusunu bütün insanlığa ibret verici şekilde bir kez daha hatırlattığını belirten Bekar, "Her daim yaşatmamız ve özellikle gençlere miras olarak bırakmamız gereken vefa ve dostluk kavramlarını bize yeniden hatırlatan Boncuk'a, Ortahisar Belediyesi olarak hediye vermek istedik." ifadesini kullandı.

 

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