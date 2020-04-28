Dünyanın Katmanları Nedir? İsimleri Nelerdir?

Dünya 5 ayrı katmandan oluşur. Her bir katman farklı kalınlıklara ve özelliklere sahiptir. Gaz katmanı, su katmanı, yer kabuğu ile çekirdek gibi değişik katmanları bulunur. Bu doğrultuda her bir katmanın görevi bulunmaktadır ve kademeli olarak öne çıkar.

Dünyanın Katmanları Nedir

Dünya birbirinden ayrı 5 katmandan oluşmaktadır. Diğer gezegenlere göre benzersiz bir özelliğe sahip olan dünya, üzerinde canlı varlık taşıyan ve bilinen tek gezegendir. Bol miktarda suya sahip olan dünyanın, aynı zamanda atmosfer, buzullar ve okyanusları bulunmaktadır. Fakat dünyada yaşam olabilmesi için mutlaka katmanların etkin bir kombinasyon şeklinde görevlerini yerine getirmesi gerekir. Bu doğrultuda dünya ikiye ayrılırsa içerisinden 5 ayrı katman çıkar.

- Hava katmanı (atmosfer)

- Su katmanı (hidrosfer)

- Taş katmanı (Litosfer)

- Magma katmanı (pirosfer)

- Çekirdek katmanı (barisfer)

Taş küre, hava küre ile beraber su küre görülebilen katmanlar arasında yer almaktadır. Diğerleri ise dünyanın görünmeyen katmanları içerisinde bulunuyor. Bu doğrultuda her bir katmanın kendi görevi bulunmakta ve kombine şeklinde çalışmaktadır.

Dünya Katmanlarının İsimleri Nelerdir?

Dünya katmanları belli bir isimle bilinir ve her isim üzerinden senkronize şekilde görevleri bulunur.

Hava Küre (atmosfer): Dünyayı saran hava katmanıdır ve yaşam için gerekli olan gazları bulundurur. Kendi içerisinde 5 ayrı katmandan oluşmaktadır. Katmanlar arasında troposfer, Stratosfer, Mezosfer, Termosfer ve ekzosfer yer almaktadır.

Taş Küre (Litosfer): Dünyanın en sert ve en dış katmanıdır. Yer kabuğunu oluşturan tabaka olarak bilinir. Kara canlıları burada yaşar.

Ateş Küre (pirosfer): Yer kabuğu ile çekirdek arasında bulunan bölümdür. Özellikle magmanın bulunduğu katman da yer alır. Katı kayadan yapılmış olup oldukça sıcaktır.

Çekirdek Ağır Küre (barisfer): Bu benim dünyanın en sıcak katmanı olarak bilinir. Metalik meteoritlerden oluştuğu tahmin ediliyor. Özellikle dış çekirdek sıvı iken iç çekirdek ise katıdır.

Su Küre (hidrosfer): Dünyanın ¾ su ile kaplıdır. Sıvı, katı ve gaz halinde bulunan tüm dünya ortamlarındaki yapıya hidrosfer denir. Özellikle dünya çapında bakıldığında yeryüzünde en çok bulunan madde olarak bilinir.

Bütün bu katmanlar dünyanın hem dış etkenlerden korunması hem de canlı yaşamın hayatını devam ettirebilmesi için büyük öneme sahiptir. Farklı uzunluklarda ve özelliklerde bulunan bu katmanlar, yaşamın temel taşlarını oluşturur.