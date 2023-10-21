Dünyanın kalbi Gazze’yle... Her ülkeden meydanlar doldu

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Müslüman ülkelerde cuma namazı sonrası Filistin bayraklarıyla gösteriler yapıldı. İsrail’in saldırıları dün cuma namazının ardından bütün Türkiye’de de protesto edildi.
Ankara’da da sivil toplum örgütleri ve derneklerin çağrısıyla Melike Hatun Camisi’nde toplanan binlerce kişi, İsrail’in eylemlerine tepki gösterdi. Ankara Emniyeti bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Gazze’de hayatını kaybeden siviller için gıyabi cenaze namazının kılınması ve duaların okunmasıyla başlayan gösteri, saldırıya lanet gösterileriyle sona erdi.