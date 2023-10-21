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Dünyanın kalbi Gazze’yle... Her ülkeden meydanlar doldu

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#Gazze#Filistin#Protesto
Dünyanın kalbi Gazze’yle... Her ülkeden meydanlar doldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2023 07:00

Ortadoğu’dan Asya’ya, Avrupa’dan Amerika’ya kadar çok sayıda ülkede, bombardıman altındaki Gazzeliler için dün de meydanlar doldu.

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Müslüman ülkelerde cuma namazı sonrası Filistin bayraklarıyla gösteriler yapıldı. İsrail’in saldırıları dün cuma namazının ardından bütün Türkiye’de de protesto edildi.

Dünyanın kalbi Gazze’yle... Her ülkeden meydanlar doldu

Dünyanın kalbi Gazze’yle... Her ülkeden meydanlar doldu

FRANSA
Dünyanın kalbi Gazze’yle... Her ülkeden meydanlar doldu

G.KORE
Dünyanın kalbi Gazze’yle... Her ülkeden meydanlar doldu

ABD

Ankara’da da sivil toplum örgütleri ve derneklerin çağrısıyla Melike Hatun Camisi’nde toplanan binlerce kişi, İsrail’in eylemlerine tepki gösterdi. Ankara Emniyeti bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Dünyanın kalbi Gazze’yle... Her ülkeden meydanlar doldu

HİNDİSTAN
Dünyanın kalbi Gazze’yle... Her ülkeden meydanlar doldu
PAKİSTAN
Dünyanın kalbi Gazze’yle... Her ülkeden meydanlar doldu

LÜBNAN
Dünyanın kalbi Gazze’yle... Her ülkeden meydanlar doldu

KOLOMBİYA
Dünyanın kalbi Gazze’yle... Her ülkeden meydanlar doldu

MISIR

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Gazze’de hayatını kaybeden siviller için gıyabi cenaze namazının kılınması ve duaların okunmasıyla başlayan gösteri, saldırıya lanet gösterileriyle sona erdi. 

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#Gazze#Filistin#Protesto

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