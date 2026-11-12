Dünyanın kalbi Antalya’da atıyor… Erdoğan: Böyle gelmiş böyle gitmez

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi Açılış Programı’nda özetle şunları aktardı: “Yeşille mavinin iç içe geçtiği, Akdeniz’in incisi güzel Antalya’mıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Konferansın hazırlıklarına verdikleri güçlü destek için BM Genel Sekreteri Sayın Guterres’e, COP31 için geliştirildiğimiz özgün ortaklık modeline katkıları için Avustralya Başbakanı Sayın Albanese’ye, bir önceki COP başkanlıklarından edindikleri tecrübeleri bizlerle paylaşan Brezilya ve can Azerbaycan’a ayrıca teşekkür ediyorum. Türkiye olarak COP Liderler Zirvesi’ne ilk kez ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. COP31’i gerek çalışma ve etkinlik alanları gerekse kapsam ve içerik bakımından Anadolu’nun zenginliğini yansıtacak şekilde tasarladık.

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BAŞKA GÖKYÜZÜMÜZ YOK

Çevre duyarlılığı bütün kadim medeniyetlerin, bütün köklü kültürlerin, bütün dinlerin ortak hassasiyetlerinden biridir. İnsanlık olarak evimizin tek bir çatısı vardır, o da gökyüzüdür. İnsanlık olarak evimizin tek bir bahçesi vardır, o da yeryüzüdür. Bizim başka bir gökyüzümüz, başka bir yeryüzümüz, denizlerimiz, okyanuslarımız, ormanlarımız yoktur. Ancak bugün insanlık aşırı tüketim hırsının da etkisiyle belki de tarihinin en derin varoluş krizlerinden birini yaşıyor. Yanan bir ormanın, kuruyan bir ırmağın, kirlenen bir denizin, kesilen bir ağacın gezegenin tamamının canını yaktığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Akdeniz havzasından Afrika’ya, Asya’dan Pasifik’in küçük ada devletlerine kadar hiçbir ülke bundan azade değildir.

KARANLIĞA YUMRUK YERİNE

31 yıl önce Berlin’de düzenlenen ilk COP toplantımızdan bu yana önemli bir mesafe katettik. Aldığımız sayısız karar, bugün iklim değişikliğiyle mücadele fikrini tüm insanlığın gündemine dahil etti. Fikri zemindeki bu başarı, uygulama noktasında maalesef aynı neticeyi veremedi. Oysa Paris Anlaşması’nda belirlenen hedeflere ulaşmadığımız her dakika karşı karşıya olduğumuz risk ve maliyetler artıyor. Önümüzde iki seçenek var: Ya zorluklara bakıp şikâyet edeceğiz ya da umuda sarılıp harekete geçeceğiz. Biz karanlığa yumruk sallamak yerine mum yakmayı tercih ettik. Türkiye olarak COP31 başkanlığını tam da bu anlayışla üstlendik.”

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90 MİLYON TON ATIK EKONOMİYE KAZANDIRILDI

ÖNÜMÜZDEKİ 10 yıl içinde elektrik kullanım oranımızın yüzde 50 artırılmasını, atık üretimindeki artışın yarıya indirilmesini ve sanayide döngüsel malzeme kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Bu noktada eşim Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye’de filizlenip küresel bir çevre girişimine dönüşen Sıfır Atık hareketine ayrı bir parantez açmak isterim. Hareketin başladığı 2017’de yüzde 13 civarında olan ulusal geri kazanım oranımız, 2025 yıl sonu itibarıyla yüzde 40’a yaklaştı. 90 milyon ton atık ekonomimize kazandırıldı. BM kararıyla 30 Mart’ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesi ise ortak mücadelemizin küresel bir kazanıma dönüşebildiğinin en güzel örneği oldu.”

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KARBONSUZLAŞTIRMA ROTASI

Kalkınma hedeflerimizi ve enerji güvenliğimizi planlarken çevresel faktörleri en ince ayrıntısına kadar gözetiyoruz. 2053 net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda yeşil kalkınma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Enerjiden sanayiye, ulaştırmadan tarıma kadar tüm sektörlerimizi karbonsuzlaştırma rotasında yeniden yapılandırıyor, ekonomimizin bütün sektörlerinde yeşil dönüşümü esas alıyoruz. Kurulu elektrik gücümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yüzde 60’ın üzerine çıkardık. Yürürlüğe koyduğumuz İklim Kanunu ile bu yapısal dönüşümün hukuki ve kurumsal zeminini güçlendirdik. Temiz enerji dönüşümünden sıfır atığa, gıda güvenliğinden sanayileşmeye, iklime dirençli şehirlerden okyanusların korunmasına uzanan 10 adet öncelikli alanda somut ilerlemeler sağlamayı hedefliyoruz.

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KIRILGAN EKONOMİLER

Küresel karbon bütçesini tarihsel olarak tüketen gelişmiş ülkeler emisyon azaltımında ve finansmanda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkı korunmalı, iklim krizinin bedelini en ağır şekilde ödeyen kırılgan ekonomiler ve toplumlar desteklenmelidir. Bu alanda açığı kapatabilmek maksadıyla İklim Uygulama Köprüsü Girişimi’ni bir model olarak uyguladık ve eylül ayında açıkladık.

Önem verdiğimiz bir diğer husus, kapsayıcılıktır. Pasifik ülkelerinin ihtiyaçlarını gündeme taşımayı birincil sorumluluk olarak belirledik.

Sizlerin de katkılarıyla deniz seviyesindeki artıştan en çok etkilenecek ülkelerin sesini Antalya’dan tüm dünyaya duyuracağımıza inanıyorum. Şu gerçeğin hepimiz bilincindeyiz: Böyle gelmiş, böyle gider diyemeyiz. Eli kolu bağlı oturamayız. Çiftçilerimizin üretim imkânlarını ve milyonlarca insanın sağlıklı gıdaya erişimini etkileyen kuraklık, toprak kaybı ve aşırı hava olaylarına karşı uluslararası farkındalığı artırmak durumundayız.

FİDAN DİKTİ

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Zirvesi alanına zeytin fidanı dikti.

GAZZE’DE ÇEVRE KIYIMI DA YAŞANDI

İklim değişikliğiyle mücadelemiz maalesef uluslararası sistemin daha çetin sorunlarla boğuştuğu bir döneme denk geliyor. Silahlı çatışmaların yol açtığı ağır faturayı insanların yanı sıra tabiat da ödüyor. Bunun en canlı örneği Gazze’dir. Gazze’de sadece bir soykırım değil, aynı zamanda bir çevre kıyımı yaşanmıştır. Gazze’de asırlık zeytin ağaçları kesildi; biz bugün zeytin ağacı diktik. Asırlık ağaçlar kesilirken toprak kirletildi, su kirletildi, şehirler devasa birer enkaz yığınına çevrildi. Şu anda Gazze’de Filistinli kardeşlerimiz ne yazık ki çamur batağının içerisindeki çadırlarda yaşamaya mahkûm edildiler. Konteyner göndermek istiyoruz, müsaade edilmiyor.

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ÇOCUKLAR ANNE-BABASIZ

Son birkaç gündür Gazze’den yine yürek yakan haberler geliyor. Gazze’de yok edilen altyapı, aşırı yağışlar ve sel felaketiyle birleşince on binlerce çadır, barınak sular altında kaldı. Altına sığınabilecekleri hiçbir çatısı olmayan yüz binlerce Gazzeli kardeşimiz, özellikle tir tir titreyen masum çocuklar suların içinde, bu kış koşullarında çoğu zaman anne-babasız olarak hayatta kalma mücadelesi veriyor.

BU ZULÜM SONA ERMELİ

Antalya’dan hep birlikte insanlığın ortak vicdanına tercüman olarak şu çağrıyı yapmamız gerektiğine inanıyorum: Gazzeli çocukların dramı üzerinden güç gösterisi yapmak; bakın, çok açık konuşuyorum, zayıflıktır, acizliktir, hepsinden öte vicdansızlıktır. Bölgeye insani yardımların geçişine derhal izin verilmeli. Bu tecrit politikası son bulmalı. Bu zulüm, bu gaddarlık artık sona ermeli ve erdirilmelidir. Gelin, Antalya’dan tüm dünyaya güçlü bir irade sergileyelim. Adaletle paylaşalım, kararlılıkla uygulayalım. Bu konferansın somut ilerleme açısından güçlü bir örnek teşkil etmesini sağlayalım.