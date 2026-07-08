Dünyanın kalbi Ankara’da atıyor... 32 lider tek rota

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen liderler akşam yemeği öncesinde konuk devlet ve hükümet başkanlarını Beştepe’de karşıladı. Erdoğan çifti, Beştepe’nin ana girişinde liderler ve eşleriyle karşılama sırasında hatıra fotoğrafı da çektirdi. Liderler Beştepe’ye Merter Marşı eşliğinde girdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin kış bahçesi bölümünde verilen resepsiyona NATO’ya üye 32 ülkenin liderlerinin yanı sıra davetli konuklar arasında yer alan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konsey Başkanı Antonio Costa da katıldı. Resmî program kapsamında düzenlenen yemek, zirvenin en önemli diplomatik temaslarından biri olarak öne çıkıyor. Liderler, resmi oturumlar öncesinde gayri resmî ortamda bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunuyor. Bu resepsiyon ve akşam yemeği, zirvenin diplomasi trafiğinin önemli sosyal etkinliği olarak biliniyor.

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Resepsiyonda ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bir süre sohbet etti.

MACRON ELİNİ ÖPMEK İÇİN EĞİLDİ

Fransız Lider Macron ve eşi Briggitte Macron, karşılamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Macron’un eşi Brigette Macron, Emine Erdoğan ile 3 kez tokalaşırken, ayaküstü sohbet etti. Daha sonra Emmanuel Macron’un ise Emine Erdoğan’ın elini öpmek için eğildiği ancak Erdoğan’ın izin vermediği dikkati çekti. Ayrıca, Macron’un resepsiyona yine güneş gözlüğüyle katıldığı görüldü.

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ERDOĞAN TRUMP’LA BİRLİKTE GİRDİ

Resepsiyona gelen ABD Başkanı Donald Trump, karşılama kapısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile uzun bir sohbet gerçekleştirdi. Erdoğan, ardından Trump ile resepsiyona beraber geçti. Erdoğan’ın ardından karşılama törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz devam etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Portekiz Devlet Başkanı António Jose Seguro ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi karşıladı.

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BEŞTEPE’DE AİLE FOTOĞRAFI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara’da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resepsiyon verildi. Resepsiyon öncesinde aile fotoğrafı çektirildi. Aile fotoğrafında, Erdoğan çiftinin sağında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi, solunda ise ABD Başkanı Donald Trump yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi esnasında bazı liderlerle ayaküstü sohbet etti. Resepsiyonda, davetlilere Türk mutfağına özgü lezzetler ikram edildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, NATO Zirvesi’ne katılan liderler ve eşleri onuruna verilen akşam yemeğine ilişkin yaptığı paylaşımda, “Dünyanın ortak meselelerine çözüm arayışının güç kazandığı dönemde, bu önemli zirvenin, diyalog ve uzlaşı kültürünü daha da ileri taşımasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

BABİS DE GELDİ PAVEL DE...

- NATO Zirvesi öncesinde Çekya’da yaşanan temsil krizi de Ankara’ya taşındı. Çekya Başbakanı Andrej Babis, Cumhurbaşkanı Petr Pavel’in Ankara’daki NATO Zirvesi’nde Çek heyetine liderlik etmesine karşı çıkmış, ancak Anayasa Mahkemesi bu itirazı reddetmişti. Zirveye ülkeyi kimin temsil edeceği günlerce kamuoyunda tartışılırken, dün Beştepe’de dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Hem Başbakan Andrej Babiš hem de Cumhurbaşkanı Petr Pavel Ankara’ya gelerek NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen akşam yemeği programına katıldılar. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan iki devlet adamını ayrı ayrı karşıladı.

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Çekya Cumhurbaşkanı Petr PavelÇekya Başbakanı Andrej Babis ile eşi Monika Babisova

SAVUNMA BAKANLARINA RESEPSİYON

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, 36’ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi dolayısıyla inşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargâhında NATO Savunma Bakanlarına bir resepsiyon verdi.

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