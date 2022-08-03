Dünyanın izlediği yolculuk... İlk tahıl gemisi İstanbul Boğazı'nda

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Razoni, 24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna arasındaki savaştan sonra Ukrayna tahılını taşıyan ilk gemi oldu. Sierra Leone bayraklı Razoni gemisi önceki gün 27 bin ton mısır yüküyle Ukrayna’dan ayrıldı. Gemi kontrol noktası olan İstanbul’a dün gece geldi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir” denildi. Ukrayna limanlarındaki tahıl ürünlerinin güvenli sevkıyatını sağlamak için kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak dün basın toplantısı düzenleyerek süreci anlattı. Özcan Altunbulak şunları söyledi:

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ÜÇ LİMANDA HAZIRLIK

“Geminin intikali esnasında izleyeceği rota, takip ettiği insani koridor, denetimine ilişkin detaylı hususlar merkezde mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Hâlihazırda Ukrayna’nın 3 limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıkları ve planlamasına devam edilmektedir.

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HEYET DENETLEYECEK







Gerekli işlemler sonrasında Razoni isimli gemiye; Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna, BM temsilcilerinden oluşan bir heyetle denetim icra edilecek ve denetleme neticesine göre gemi yoluna devam edecektir. Dünyanın gözünün, burada ortaya koyacağımız kolektif çalışmalarda olduğunu, görevimizin sorumluluğunun büyük olduğunu, tarihi ve insani bir misyon üstlenmiş olduğumuzun bilinciyle, merkezdeki görevimize ve uyumlu çalışmaya şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz.”

MSB'DEN AÇIKLAMA: DENETİM SAAT 10.00'DAN İTİBAREN GERÇEKLEŞECEK

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü RAZONİ gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00’dan itibaren gerçekleştirilecek" denildi.

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KORİDORU TAKİP MERKEZİ

Tuğamiral Özcan Altunbulak, merkezin görevlerini “Girişime dahil olacak ticari gemilerin kaydını ve takibini yapmak, Ukrayna limanlarına giriş çıkış planını oluşturmak ve uygulamak, Türkiye’de belirlenecek bir limanda Ukrayna’ya giden ve gelen gemilerin denetimini yapmak ve yaptırmak. Uydu internet ve diğer muhabere imkânları ile teknik olarak takip etmek, tüm faaliyetlerini Rusya, Ukrayna ve BM ile koordineli olarak icra etmek” diye anlattı.