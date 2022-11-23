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Dünyanın ilk engelli astronotu Avrupa Uzay Ajansı’na seçildi

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#Avrupa Uzay Ajansı#Engelli Astronot#John Mcfall
Dünyanın ilk engelli astronotu Avrupa Uzay Ajansı’na seçildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 21:54

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), yeni astronotlar yetiştirmek için açtığı 2022 Astronot Eğitim Sınıfı’na dünyanın ilk engelli astronotunu seçerek, "para-astronot" adını verdi. İngiliz paralimpik koşucu McFall, dünyanın ilk engelli astronotu olarak ESA’da yer aldı.

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Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlediği basın toplantısı ile 13 yıl oradan sonra yeni astronotlar yetiştirmek için açtığı 2022 Astronot Eğitim Sınıfı’nı dünyaya tanıttı. ESA’nın 17 kişiden oluşan yeni sınıfı ilke imza attı. İngiliz paralimpik koşucu John McFall, dünyanın ilk engelli astronotu olarak ESA’da yer aldı.

ESA’nın "para-astronot" adını verdiğini McFall, ESA'nın engelli kişilerin gelecekteki görevlerde yer alması için gereken koşulları değerlendirmesine izin vermek için tasarlanmış bir çalışmada yer alacak. McFall, uzaya giden ilk engelli kişi olup olamayacağını görmek için tasarımcılar ve mühendislerle birlikte çalışmak üzere uzay eğitim birliklerine katılacak.

ESA'ya başvuran yaklaşık 257'si engelli 22 bin 500'den fazla aday arasında yer alan McFall yaptığı açıklamada, başkalarına ilham vermeyi, bilimin ve potansiyel olarak uzayın herkes için olduğunu göstermeyi umduğunu belirtti. McFall, 19 yaşındayken bir motosiklet kazasında bacağını kaybetmesinin ardından paralimpik koşucu olarak çeşitli turnuvalara katıldı. McFall, 2008'de Pekin Paralimpik Oyunlarında 100 metrede bronz madalya kazandı.

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#Avrupa Uzay Ajansı#Engelli Astronot#John Mcfall

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