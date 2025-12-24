Dünyanın ilk 10 keşfi arasında

Haberin Devamı

Projenin önemli bir parçası olan Karahantepe, Archaeology Magazine tarafından 2025 yılının ilk 10 keşfi arasında gösterilerek derginin kapağına taşındı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taş Tepeler’in uluslararası ölçekte elde ettiği başarıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: “Karahantepe, dünya sahnesinde! 26 Kasım’da 5. yılını kutladığımız Taş Tepeler Projesi’nin önemli bir parçası olan Karahantepe dünyanın saygın yayınlarından Archaeology Magazine tarafından 2025 yılının ilk 10 keşfi arasında gösterildi ve derginin kapağında yer aldı. Bu topraklarda yürüttüğümüz bilimsel çalışmalar, insanlık tarihine dair bildiklerimizi yeniden şekillendiriyor. İnanıyorum ki mikro analizlerden arkeometriye, sembolik buluntulardan koruma faaliyetlerine uzanan bu kapsamlı süreç, Taş Tepeler’i dünyanın Neolitik başkenti olarak tescilleyecek. Anadolu’nun 12 bin yıllık hikâyesini bilimle günyüzüne çıkarmaya; kültürel mirasımızı koruyarak dünyaya anlatmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

TÜRKİYE’NİN ALTIN KEŞİFLERİ

ARKEOLOJİ oluşumu Arkeofili’nin arkeologları tarafından da 2025 yılında Türkiye’de ortaya çıkarılan en önemli 10 keşif belirlendi.

1)-KARAHANTEPE

Şanlıurfa’daki Karahantepe’de, üst kısmında üç boyutlu insan yüzü tasviri taşıyan 1.3 metre yüksekliğinde T biçimli dikilitaş bulundu.

2)-ÇATALHÖYÜK

Konya’daki Çatalhöyük’te yapılan genom çalışması, kadınlara öncelik tanıyan ve topluluk temelli bir yaşam biçiminin izlerini ortaya çıkardı.

3)-GORDİON

Ankara’daki Gordion Antik Kenti’nde, Friglere ait 8 metre yüksekliğinde ve 60 metre çapında oldukça iyi korunmuş gösterişli bir kraliyet mezarı açıldı.

4)-KÖRZÜT KALESİ

Van’ın Muradiye ilçesindeki Körzüt Kalesi’nde, bir tapınak yapısının kalıntıları arasında bulunan Urartu çivi yazılı iki taş blok çözümlendi.

5)-KÜLLÜOBA

Eskişehir’deki Küllüoba Höyüğü’nde, 5000 yıl önce ritüelistik olarak kapı eşiğine gömülen bir ekmek bulundu.

6)-LYMRA

Antalya Finike’deki Lymra’da, uzun yıllardır varlığı bilinen fakat yeri belirlenemeyen Zeus Tapınağı bulundu.

7)-ROYA

Çanakkale’de 160 yıldan fazla süredir kazıların sürdüğü Troya’da, Erken Tunç Çağı’na ait oldukça nadir bir halkalı broş ve yeşim taşı ortaya çıkarıldı.

8)-ASPENDOS

Antalya’daki Aspendos Antik Kenti’nde, Roma Dönemi’ne ait mermer bir Hermes heykeli ortaya çıkarıldı.

9)-TAŞ TEPELER

Taş Tepeler’den biri olan Sayburç’ta, MÖ 8500’e tarihlenen heykel bulundu.

10)-KIZLAN BATIĞI

Muğla’da 17’nci yüzyıl Osmanlı batığı olan Kızlan’da, kıvrımlı formu ve süslü sapıyla Osmanlı hançeri bulundu.