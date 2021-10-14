Dünyanın gururu Türk çift Ata'nın evinde

Koronaya karşı ilk etkili aşıyı geliştirerek dünyaya umut olan Türk biliminsanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, dün Yunan ‘Theofano Vakfı’nın ödülünü almak üzere Selanik’e gitti. Şehre ayak basar basmaz ilk olarak Atatürk’ün doğduğu evi ziyaret eden Alman BioNTech şirketinin kurucuları Türeci ile Şahin, anı defterine “Atatürk’ün doğduğu yeri ziyaret etmek, Türk kökenli biliminsanları olarak bizler için bir onurdur. Atatürk modern Avrupa’nın öncü liderlerinden biri olarak özgür düşünce ve bilimin insanlık için taşıdıkları temel değeri anladı. ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ şeklindeki bilge sözüne tamamen katılıyoruz” diye yazdı.
YUNAN CUMHURBAŞKANI: İNSANLIK ÇOK ŞEY BORÇLU
Theofano Vakfı’nın verdiği ‘İmparatoriçe Theofano Ödülü’nü, Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’e, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu verdi. Sakellaropoulu, konuşmasında “Dünya için çok önemli bir erkeği ve bir kadını, iki muhteşem biliminsanını ödüllendiriyoruz.
İnsanlık kendilerine çok şey borçlu” dedi. Ödül adını Alman kralı 2. Otto ile evlenerek Kutsal Roma İmparatoriçesi olan Bizanslı prenses Theofano’dan (960-991) alıyor ve Avrupa’da farklı halklar ile kültürler arasında yakınlaşmayı simgeliyor.
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