Dünyanın güney ucundan getirdik

Koronavirüsün tüm dünyada görülmeye başlamasıyla birçok ülke uçak seferlerini durdurmuş, Türkiye’nin de uçuşlarını durdurması üzerine bir grup gezgin ve öğrenci Latin Amerika ülkeleri olan Arjantin ve Brezilya’da mahsur kalmıştı. İki ülkede mahsur kalan vatandaşlar için 6 Mayıs’ta Türk Hava Yolları (THY) tarafından hem Arjantin’e hem de Brezilya’ya bir kurtarma uçuşu yapıldı.

KARANTİNAYA ALINDILAR

Kurtarma uçuşu ile Arjantin ve Brezilya’da mahsur kalan Türk vatandaşları Türkiye’ye getirildi. Türkiye’ye getirilen vatandaşlar 14 günlük karantinaya alındı. Kurtarma uçuşu için uzun bir süredir beklediklerini söyleyen gezgin Gözde Orgun, şunları söyledi: “Koronavirüsten önce Latin Amerika ülkelerini geziyordum. Koronavirüs başladığında Arjantin’de mahsur kaldık. Orada da sokağa çıkma yasağı olduğu için dışarı çıkamıyorduk. Oteller ve hosteller kapalıydı. O yüzden sıkıntı yaşadık. 6 Mayıs gecesi Arjantin’e yapılan kurtarma uçuşu ile Türkiye’ye geldik. Uçağa binmeden önce ateşlerimiz ölçüldü. Uçakta her üç koltukta sadece bir kişi oturuyordu. Her şey çok iyi organize edilmişti. 14 günlük karantinayı tamamlandıktan sonra evimize gidebileceğiz. Daha sonra 14 gün ev karantinasında olacağız. Kendi ülkeme döndüğüm için mutluyum. Kurtarma uçuşunu düzenleyenlere teşekkür ediyorum.”



‘ÇİFTE BAYRAM OLACAK’

Yurtta tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyleyen Kaan Aygün ise duygularını şu sözlerle anlattı: “Tekirdağ’da bir yurttayız. Her odada bir kişi kalıyor. Odada ihtiyacımız olan bütün malzemeler var. Ayrıca bir WhatsApp grubumuz var. Özel ihtiyaçlarımızı bu gruba yazıyoruz. Yetkililer de ihtiyaçlarımızı gideriyor. Yemeklerimiz odalarımıza servis ediliyor. Her şey çok güzel organize edilmiş. Bayramdan birkaç gün önce ailemize kavuşacağız. Bizim için adeta çifte bayram olacak.”

ABD’DE KALAN TÜRKLER İÇİN YENİ TAHLİYE SEFERLERİ



Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını dolayısıyla ABD’de kalan Türk vatandaşları için Türk Hava Yolları (THY) tarafından New York, Şikago, Houston ve Miami’den özel seferler düzenlenecek. Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, özel seferlerin 15 Mayıs’ta New York ve Chicago’dan, 16 Mayıs’ta Houston’dan ve 17 Mayıs’ta da Miami’den gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, uçuş günü COVID-19 belirtileri gösteren veya daha önce COVID-19 tanısı konulan yolcuların uçuşlara kabul edilemeyeceği bildirildi. Söz konusu seferlerle Türkiye’ye gidecek yolcular ülkeye girişlerinden itibaren 14 gün boyunca karantinada kalacaklar.

Türkiye’den on bin kilometreden fazla uzaklıkta bulunan iki ülkeden yurtlarına döndüler, büyük sevinç yaşadılar.