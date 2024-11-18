Dünyanın gözü Rio buluşmasında... Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi için Brezilya’da

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere özel uçak “CAN” ile dün Brezilya’ya gitti. Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen zirveye katılacak Erdoğan, dünya liderleriyle çok sayıda ikili görüşme de yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmelerinde İsrail’in Gazze ve Lübnan saldırılarına dikkat çekecek, Filistin Devleti’nin tanınması için de mesaj verecek.

EN GELİŞMİŞ ÜLKELER

Dünyanın en gelişmiş ülkeleri, Avrupa ve Afrika Birliği liderleri G20 için Rio’da buluştu. G20 ülkeleri, dünya ekonomisinin yüzde 85’ini, dünya nüfusunun ise üçte ikisini kapsıyor. Zirvenin bu yılki ana teması “Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek” olarak belirlendi. Latin Amerika’nın en büyük ve en kalabalık ülkesi Brezilya bu yılki G20 Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor. Zirvede, Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele, Küresel Yönetişim Kurumlarının Reformu ve Sürdürülebilir Kalkınma ile Enerji Geçişi oturumları yapılacak. Zirvede 3 ana oturum düzenlenecek.

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AÇLIĞA KARŞI KÜRESEL İTTİFAK

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’nın liderleri karşılama töreni ve aile fotoğrafının ardından Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak’ın tanıtımı yapılacak, İttifak’a katılan ülkeler ve uluslararası teşkilatlar açıklanacak. Liderler, daha sonra Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumu’nda katılımcılara hitap edecek. Zirve kapsamında Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya’nın yer aldığı danışma ve koordinasyon platformu MIKTA’nın liderleri de bir araya gelecek. Liderler zirvenin ilk gününde Küresel Yönetişim Kurumlarının Reformu Oturumu’na da katılacak. Zirvenin ikinci gününde ise Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu gerçekleştirilecek. Kapanış oturumunun ardından Brezilya, dönem başkanlığını Güney Afrika’ya devredecek.

LİDERLERLE İKİLİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önde gelen ülkelerin liderleriyle Rio’da ikili görüşmeler de yaparak İsrail’in Gazze ve Lübnan saldırılarına dikkat çekecek. Filistin Devleti’nin tanınması için mesajlarını sürdürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Brezilya seyahatinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer eşlik ediyor.

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BIDEN SON KEZ ZİRVEDE PUTİN YOK

G20 Zirvesi’ne, görevi ocak ayında Donald Trump’a devredecek olan ABD Başkanı Joe Biden son kez katılıyor. Üyelerden Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin ise zirvede yer almıyor.

ZİRVEYİ 8 BİN ASKER KORUYOR

GÜVENLİK önlemlerinin artırıldığı ve 8 bin askerin görevlendirildiği Rio de Janeiro kentinde kısıtlamalar uygulanıyor. G20’ye ev sahipliği yapan Modern Sanat Müzesi’nin etrafı bariyerlerle kapatıldı, yol kenarlarına zırhlı araçlar ve silahlı askerler yerleştirildi. Liderlerin Modern Sanat Müzesi’ne geçiş saatlerinde kentteki bazı caddelerde kısıtlamalara gidildi, bazı yollar trafiğe kapatıldı.