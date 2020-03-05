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Haber Giriş: 05.03.2020 - 13:02,Son Güncelleme:/

Dünyanın gözü Putin Erdoğan zirvesinde! ‘Çok büyük bir beklenti var’

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Hürriyet yazarı Sedat Ergin tüm dünyanın merakla beklediği Moskova’da yapılacak Erdoğan - Putin zirvesini yorumladı. Hürriyet muhabiri Musa Kesler’e tarihi zirveyi yorumlayan Sedat Ergin, “Bu zirveden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin’in İdlib’de bir ateşkes ilan etmelerini bekliyorum. Aksi sürpriz olur. Uluslararası camiada çok büyük bir beklenti var” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile birlikte Moskova'ya gitti.

Hürriyet yazarı Sedat Ergin tüm dünyanın merakla beklediği Moskova’da yapılacak Erdoğan - Putin zirvesini yorumladı. Hürriyet muhabiri Musa Kesler’e tarihi zirveyi yorumlayan Sedat Ergin, “Bu zirveden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin’in İdlib’de bir ateşkes ilan etmelerini bekliyorum. Aksi sürpriz olur. Uluslararası camiada çok büyük bir beklenti var” dedi.

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