Bakan Varank TRT World Forum 2020’de müjdeyi verdi: “Türkiye için gelecek çok parlak”

"Pandemi Sonrası Dünya’da Uluslararası Düzen ve Değişen Dinamikler" başlığıyla bu sene 1-2 Aralık tarihlerinde sanal ortamda gerçekleştirilen TRT World Forum 2020’de “Pandemi Sonrası Dünya’da Teknolojinin Geleceği” oturumunda önemli açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pandeminin herkese yeni bir dünya düzenini benimsemeye zorladığını belirtti.



Bu süreçte inovasyonun önemine dikkat çeken Varank, “Yeni nesil kuantum bilgisayarlar, araştırma ve geliştirme süreçlerini önemli ölçüde kısaltacak. Karbon ayak izimizi iyileştirmek için yeni enerji teknolojileri kullanılacak. Gelecekte yaşanacak bu ilerlemelerin sınırları hakkında hiçbir fikrimiz yok” ifadelerini kullandı.



“Ulusal bir ‘Yapay Zeka Enstitüsü’ yapılandırdık”



Hızlı teknolojik dönüşümün ülkelerin rekabet gücünü etkileyeceğini belirten Bakan Varank, “Biz siyasetçiler olarak, bu dinamik ve öngörülemeyen ortamda büyük bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Yeterince dikkat etmezsek, kesinlikle geride kalacağız. Bu nedenle, paradigma değiştiren bu gerçekliğe uyum sağlamak için erken harekete geçmeye mecburuz.” dedi.



Sanayi ve Teknolji Bakanlığı olarak “Ulusal Teknoloji Hareketi” adı altında yürüttükleri çalışmalara da değinen Mustafa Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, uzay teknolojileri, 5G, nanoteknoloji ve biyoteknoloji gibi alanlarda somut yol haritaları hazırladık. Ortaya koyduğumuz vizyon çerçevesinde orta vadeli bir endüstri ve teknoloji stratejisi hazırladık. Ayrıca sosyal ve ekonomik perspektifleri, uluslararası ve ikili iş birliklerini, yapısal ve işgücü dönüşümünü de ele alıyoruz. Kurumsal tarafta büyük bir adım attık ve genç araştırmacılar, girişimciler, veri mühendisleri ve daha fazlasını içeren eksiksiz bir ekosistemi içeren ulusal bir Yapay Zeka Enstitüsü yapılandırdık”

Yerli otomobil projesi TOGG’a da değinen Varank, “TOGG, bir otomobil üretim projesinden çok daha fazlasıdır. Elektrikli bir arabayı akıllı bir cihaz olarak tasarlayarak hem en son teknolojileri kullanıyor hem de geliştiriyoruz. Bu proje ile Türkiye, pazarda global bir mobilite markasına sahip olacak” dedi.



Türkiye’nin Yapay Zeka alanındaki yayın sayısına göre dünyada on altıncı sırada yer aldğını söyleyen Bakan Varank, “TÜBİTAK, son 10 yılda yaklaşık 2 bin yapay zeka projesine fon sağladı. Bu projeler, derin öğrenme, makine öğrenimi, karar destek sistemleri, e-ticaret ve büyük veri ile ilgili olanları içeriyor. Burada yeni bir örnek vermek istiyorum. Dijital Dönüşüm Ofisimiz, Türk Beyin Projesi'ni yürütüyor. Yapay zeka tabanlı bu proje, beyin MR’ından anormallikleri çok kısa sürede başarıyla tespit ederek hekime destek olacak. Aynı şekilde, insan merkezli bir bakış açısı geliştirmek için bu tür çözümleri finans, tarım ve eğitim gibi diğer alanlara da aktarmayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.



“Türkiye için gelecek çok parlak”



İleri teknoloji ürünlerin üretildiği sanayi ve teknoloji parkları kurduklarını ifade eden Varank, “Son 10 yılda yenilenebilir enerjinin enerjideki payını artırmada büyük ilerleme kaydettik. Yenilenebilir enerji teknolojilerine daha fazla yatırım yapmaya devam etmeyi planlıyoruz. Yani Türkiye için gelecek çok parlak. Kapılarımız dünyanın her yerinden araştırmacılara ve iş insanlarına her zaman açık olacaktır” dedi. TRT World Forum 2020’ye kayıt olmak ve etkinlik hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için: www.trtworldforum.com

