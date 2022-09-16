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Dünyanın gözü bu zirvede! Batı’ya karşı Şanghay

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#Şanghay İşbirliği Örgütü#RUSYA#Çin
Dünyanın gözü bu zirvede Batı’ya karşı Şanghay
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 07:00

Batı’nın farklı gerekçelerle tavır takındığı 15 ülke lideri, Özbekistan’ın Semerkant şehrindeki Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde bir araya geldi. Zirvede dünyaya Batı iradesi dışında yön verecek yeni atılımlar ele alınacak.

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Şimdiki 22. Şanghay İşbirliği Örgütü liderler zirvesi koronavirüs salgınından dolayı uzun aradan sonra bu yıl ilk defa canlı katılım şeklinde gerçekleşiyor. Örgüt üyesi 8 ülke Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın yanı sıra zirvede gözlemci statüsünde Belarus, Moğolistan ve İran da hazır bulunuyor. Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan ve Ermenistan liderleri ise özel davetli konuk olarak zirveye iştirak ediyor.

TARİHİ İPEK YOLU ÜZERİNDE...

Tarihi İpek Yolu üzerindeki Semerkant şehrindeki zirvenin küresel anlamda iki önemli sonucu olması bekleniyor. İlki uzun yıllar Şanghay İşbirliği Örgütü kapısında bekleyen İran’ın tam üye olarak kabul edilmesi. İkinci önemli gelişme Rusya ile Çin liderleri Vladimir Putin ile Şi Cinping’in batıya karşı daha derin işbirliği ilan etmeleri. Nitekim Rusya Lideri Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Semerkant’ta yaptığı ikili görüşmenin ardından iki ülke arasında stratejik ortaklık kurulduğunu ilan etti. Batının uyguladığı yaptırımlara değinen iki ülke lideri, Rusya ve İran’ın yaptırımların üstesinden gelmek için tüm alanlarda birlikte çalışma kararı aldıklarını duyurdu.

Dünyanın gözü bu zirvede Batı’ya karşı Şanghay


KRİTİK ÇİN-RUSYA GÖRÜŞMESİ

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Tüm dünyanın gözü Şanghay zirvesine odaklandığı sırada Rusya ile Çin liderlerinden tahmin edilen açıklamalar geldi. Şi Cinping ile Vladimir Putin görüşmesinde iki liderden de müttefiklik beyanları yapıldı.

 

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#Şanghay İşbirliği Örgütü#RUSYA#Çin

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