Dünyanın gözü Ankara’da: NATO zirvesi başladı

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Zirve, transatlantik savunma üretimi ve yatırımlarının ön planda olacağı Savunma Sanayii Forumu’yla başlarken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise bu kapsamda ilk görüşmesini Kanada Başbakanı Mark Carney ile yaptı.

GÖZLER ERDOĞAN-TRUMP BULUŞMASINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump bugün saat 15.00'te görüşecek. ABD Başkanı Trump, tarihi NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya gelmek için Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Havalimanı'ndan Air Force One uçağıyla yola çıktı. Ankara ziyareti, yeni Air Force One’ın ilk uluslararası seferi olacak. ABD Başkanı Trump’ın eşi Melania Trump gelen heyette yer almazken, Trump’a Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve bazı isimler eşlik ediyor.

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BEŞTEPE YOLLARINDA ÜLKELERİN BAYRAKLARI

Beştepe, bugün ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de bulunduğu 32 NATO liderin yanı sıra, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Asya Pasifik ortaklarından Japonya, Avustralya, Güney Kore ve Yeni Zelanda gibi liderleri ağırlayacak. Liderlerin zirveye giriş yapacağı Beştepe yolunun aydınlatma direklerine NATO üyesi ülkelerin bayrakları asıldı. Başkent tarihinin en sakin trafiğini bugün de korurken, sabah saatlerinden itibaren Beştepe’ye çıkan tüm yollar kapatıldı.

LİDERLER VE EŞLERİ İÇİN RESEPSİYON

Beştepe'de saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri için resepsiyon düzenlenecek. Ayrıca, NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek. Ay Yıldız Karargahı'nda ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek.

ANKARA’YA GELEN LİDERLERİ BAKANLAR KARŞILADI

Dün akşam saatlerinden itibaren Ankara’ya gelmeye başlayan liderleri, kabine üyeleri karşıladı. Türk esintili yöresel kıyafetler giyen ekipler havaalanında hazır bulunurken, kadın liderler ise çiçeklerle karşılandı.