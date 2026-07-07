Dünyanın gözü Ankara’da... 32 liderle dev NATO maratonu

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Ankara, NATO tarihinin en kritik zirvelerinden birine ev sahipliği yapıyor.

İttifakta dönüm noktası olarak nitelendirilen zirvenin resmi açılışından bir gün önce başlayan diplomatik temaslar, güvenlik hazırlıkları ve liderlerin Ankara’ya gelişleriyle başkentte NATO maratonu fiilen başlamış oldu. Zirve henüz başlamadan ilk lider temasları yapılırken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kabul edildi. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev de Ankara’ya gelerek Beştepe’de Erdoğan ile görüştü.

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GÖZLER ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDE

Zirvenin en kritik buluşması ise bugün Erdoğan-Donald Trump görüşmesi olacak. Görüşmede savunma sanayisi işbirlikleri, KAAN savaş uçağında kullanılacak F110 motorları, CAATSAA yaptırımları, F-35 projesi, Türkiye-ABD ticari ilişkileri, bölgesel krizler ve NATO’nun geleceğine ilişkin başlıkların masaya yatırılması bekleniyor. Erdoğan aynı gün Kanada Başbakanı Mark Carney ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’u da kabul edecek. Gün, Beştepe’de liderler ve eşleri onuruna verilecek resmi resepsiyon ve akşam yemeğiyle sona erecek.

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Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna 7 Temmuz’da resmi akşam yemeği verilecek.

MACRON, MELONİ, MERZ

8 Temmuz Çarşamba günü ise Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte tarafından liderler karşılanacak, aile fotoğrafı çekilecek ve NATO Liderler Toplantısı gerçekleştirilecek. Liderler oturumunun ardından Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile peş peşe ikili görüşmeler yapacak. Günün sonunda ise AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i akşam yemeğinde ağırlayacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından 9 Temmuz Perşembe günü de diplomasi trafiğini sürdürecek. Erdoğan, Karadağ Başbakanı Milojko Spajić, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirecek.

SAVUNMA SANAYİİ FORUMU

- Resmi zirve programı bugün ATO Congresium’da NATO Savunma Sanayii Forumu (NSDIF 2026) ile başlayacak. NATO’da ilk kez resmi zirve programına dahil edilen forum, müttefik ve ortak ülkelerden üst düzey yetkililer ile savunma sanayisi şirketlerinin yöneticilerini bir araya getirecek. Gün boyunca uzay ve gözetleme sistemleri, entegre hava ve füze savunması, taarruz kabiliyetleri, kritik hammaddeler, insansız sistemler, dronlar ve transatlantik ortak üretim projeleri ele alınacak. NATO Genel Sekreteri Rutte’nin katılımıyla “Big Reveal” (Büyük Duyuru) başlıklı özel açıklama ve toplu imza töreni de gerçekleştirilecek.

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ZİRVE İÇİNDE ZİRVE

Bugün ayrıca NATO Dışişleri Bakanları, İstanbul İşbirliği Girişimi (ICI) ortakları Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’in dışişleri bakanlarıyla Beştepe’de bir araya gelecek. Toplantıda Körfez bölgesindeki güvenlik ortamı ile NATO-Körfez işbirliği ele alınacak. Zirve kapsamında NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

RUTTE: TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ ÜLKE

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara’daki NATO Zirvesi öncesinde dün Beştepe’de yaptığı basın toplantısında Türkiye’nin ittifak içindeki stratejik konumuna dikkat çekti. Rutte “Türkiye, NATO’nun en büyük ordularından birine sahip. Yaklaşık 3 bin savunma şirketiyle güçlü bir savunma sanayisi oluşturdu. İttifakın ihtiyaç duyduğu birçok kabiliyeti üretiyor. Coğrafi konumu, askeri kapasitesi ve liderliği nedeniyle Türkiye NATO için vazgeçilmez öneme sahip” dedi. Geçtiğimiz günlerde ASELSAN’ı ziyaret ettiğini hatırlatan Rutte, Türk savunma sanayisinin birçok NATO ülkesine katkı sağladığını belirterek, “Arkansas’tan Ankara’ya kadar savunma sanayisi iş birliğini büyütmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Rusya ve Çin’e yönelik mesajlar da veren Rutte, “Putin’e kararlılığımızı bir kez daha göstereceğiz. Putin çaresiz. Çin’e karşı naif olmayız” dedi.

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RUTTE’Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Beştepe’de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ankara Zirvesi’nde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayii işbirliklerinin artırılmasına kadar birçok hususun ele alınmasının önemli olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve marjında düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu’nun da dikkatle takip edileceğine inandığını söyledi.

HÜRRİYET NATO ZİRVESİ’NDE





TRUMP’TAN ÖNCE ‘CANAVAR’ GELDİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan-ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi bugün. ABD Başkanı Trump’ın uçağı öğle saatlerinde yenilenen Ankara Havalimanı’na inecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de Trump’ı resmi törenle karşılayacak. Resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Trump önce baş başa, ardından heyetler arası görüşme yapacak. İki liderin daha sonra kameralar karşına geçerek ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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OTELDE 1000 KİŞİLİK EKİBİYLE KALACAK

Trump’ın kullanacağı, ‘Canavar’ olarak bilinen ‘The Beast’ adlı zırhlı makam aracı ve başkanlık konvoyu da Ankara’ya ulaştı. Yaklaşık 1.5 milyon dolar değerindeki ağır zırhlı limuzin, Ankara sokaklarında vatandaşlar tarafından da görüntülendi. Trump’ın başkanlık helikopterine ait ekipmanları taşıyan askeri nakliye uçağı da Ankara’ya iniş yaptı. Trump’ın Ankara’da kurşun geçirmez camlara ve güçlendirilmiş güvenlik sistemlerine sahip bir otelde konaklaması bekleniyor. Otelde sadece Trump ve 1000 kişilik ekibi kalacak. Otel, ABD Gizli Servisi’nce korunacak.

KARŞISINDA FİLİSTİN BAYRAĞI

Bu arada ABD Başkanı Trump’ın kaldığı otelin karşısındaki bir binanın katında Filistin bayrağı asıldı.

SEKİZ TONLUK TEKERLEKLİ KALE

- ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO Liderler Zirvesi’nde kullanacağı konvoydaki araçlar önceki gün Ankara’ya getirildi. Trump’ın kullandığı başkanlık aracı kamuoyunda ‘The Beast’, yani ‘Canavar’ olarak biliniyor. Resmi adı ise ‘Cadillac One’ ya da ‘ABD Başkanlık Devlet Aracı’ diye geçiyor. General Motors’a göre araç, ABD Gizli Servisi’nin güvenlik standartlarına göre özel olarak tasarlanmış, Cadillac logolu, ‘tekerlekli kale’ niteliğinde bir başkanlık limuzini. Güncel versiyon 2018’de, Trump’ın ilk başkanlık döneminde New York ziyareti sırasında kullanılmaya başlandı.

Resmi ayrıntılar güvenlik nedeniyle açıklanmasa da araç; ağır zırhlı gövdesi, kurşun geçirmez camları, patlasa bile ilerleyebilen run-flat lastikleri ve dış tehditlere karşı yalıtılabilen kabiniyle dünyanın en korunaklı makam araçları arasında gösteriliyor. 8 ton ağırlığındaki araçta gelişmiş haberleşme sistemleri, acil tıbbi müdahale ekipmanları ve başkanın güvenliğini sağlamaya yönelik özel savunma donanımları bulunduğu belirtiliyor.

1.5 MİLYON DOLAR

Güvenlik protokolleri gereği konvoyda birbirinin tıpatıp aynısı birden fazla zırhlı araç yer alıyor.

Kesin resmi fiyatı açıklanmıyor ama açık kaynaklarda tek bir ‘The Beast’ aracının maliyeti yaklaşık 1.5 milyon dolar olarak veriliyor.

ANITKABİR’E ZİYARET

NATO Lüksemburg daimi temsilcisi Stephan Frédéric Müller başkanlığında; müttefik ülkelerin NATO nezdindeki daimi temsilcileri ve NATO Yazmanlığının üst düzey yetkililerinden oluşan heyet, Anıtkabir’i ziyaret etti.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, liderlerin ve heyetlerin konaklamasının beklendiği otellerin çevresinde ve Ankara’da güvenlik tedbirleri artırıldı. Zirve boyunca başkentte 48 bin 841 polis, 7 bin 447 jandarma ve 639 siber güvenlik personeli görevli.

TOGG LİMUZİNLERİ İLK KEZ

Zirvenin ulaşımında görev yapacak yerli ve milli TOGG limuzinler de ilk kez uluslararası bir organizasyon için hazırlandı.

TOGG’lar Cumhurbaşkanlığı içinde liderleri taşıyacak.

ZİRVEYE ÖZEL 5 LİRA BASILDI

DARPHANE ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılabilecek özel tasarımlı 5 lira hatıra parası bastı. Hazırlanan hatıra parası, halen tedavülde bulunan iki metalli (bimetal) 5 liralık madeni para üzerine basılırken paranın tura yüzünde NATO logosu, zirvenin düzenlendiği yer ve tarih ile Cumhurbaşkanlığı’nın grafik görseli yer alıyor. Diğer yüzünde ise 5 liranın tedavüldeki mevcut tasarımı bulunuyor. İlk etapta 100 bin adet basılan hatıra parasından, zirve süresince 400 bin adet daha üretilmesi planlanıyor.