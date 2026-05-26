Dünyanın göz bebeği olan ilçeye 150 bin araç giriş yaptı

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da Kurban Bayramı arifesinde Torba Uygulama Noktası'nda hem asayiş hem de trafik bakımından denetimler artırıldı. Bu kapsamda, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek denetimlere katıldı. Kaymakam Sırmalı sürücülerle bayramlaşırken trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu ayrıca vatandaşlara kolonya ve çikolata ikram edildi. Denetimlerin ise aralıksız devam edileceği belirtildi.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, "Kurban Bayramı'nın Bodrum ilçemizde güvenli ve huzurlu geçmesi için tüm kurumlarımız tedbirleri almış bulunmakta. Kurban Bayramı'nın 9 günlük süresi boyunca 360'a yakın ekibimiz ve 1000'e yakın personelimiz görev almakta. Trafik ekiplerimiz, kontrol noktalarında trafik kurallarının takibini yapacaklar. 112 ekibi sayımızı arttırdık. Bodrum ilçemiz hem ülkemizin hem de dünyanın göz bebeği bir ilçe.

Bu kapsamda, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 500 bin kişiyi bekliyoruz. Plaka Tanıma Sistemi'nden edindiğimiz bilgilere göre yaklaşık 150 bin araç giriş oldu bu da yaklaşık 500 bin kişiye tekabül etmekte. Otellerimiz yüzde 90 doluluk oranında, ikinci konut ve yazlıklarda da doluluk oranı yüzde 90'lar civarında. Bütün misafirlerimizi Bodrum'a bekliyoruz. Havalarda çok güzel, bizde bütün tedbirleri aldık" dedi.

MİSAFİRLERİMİZİ BEKLİYORUZ

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin de tatilcileri Bodrum'a davet edip, "Bodrum'a gelmek isteyen misafirlerimiz varsa otellerimizde yer mevcut. Misafirlerimizi bekliyoruz, bayramda güzel bir hava var, tesislerimizde hazır. Otellerimizde fırsatlar devam ediyor ve yaz boyunca da devam edecek. Bodrum herkese hitap ediyor. Ünlü isimlerin sahne alacağı oteller var bunun yanı sıra akşamları birçok mekanda eğlenceler oluyor" diye konuştu.