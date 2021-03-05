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Gündem
Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 05.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Dünyanın gidişatını kadınlar değiştirecek’

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
‘Dünyanın gidişatını kadınlar değiştirecek’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kadınların karar verici mekanizmalarda sayıları arttıkça, dünyanın gidişatını olumlu yönde etkileyip, küresel sorunların çözülmesinde de büyük katkı sağlayacaklarını söyledi.

Turkuaz Medya tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi’ne video mesaj ile katılan Emine Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

MAKAS DEĞİŞİYOR

“Dünya, her gün yeniden kuruluyor. Ülkeler soluksuz bir şekilde birbirleriyle yarış halindeler. Bilhassa içinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde, dünyanın makas değiştirdiğini hepimiz görüyoruz. Bugün en çok çalışıp en çok yenilik getiren, yarının hakimi olacak. İşte biz bu yarışta, son derece özel karaktere sahip kadınlarımızla koşuyoruz. Tarih boyunca, toplumun maddi-manevi ihtiyaçlarından tutun, vatan müdafaasına kadar, kadınlarımız üstün görevler yerine getirmiştir. Dünyanın birçok ülkesinden önce, seçme ve seçilme hakkına mazhar olmuştur. Dolayısıyla, kendi coğrafyamıza bakarken, yine kendi gözlüklerimizi kullanmalıyız. Kadınların özel ve kamusal hayatını dengeleyen çözümler üretmeye devam edeceğiz.”

‘Dünyanın gidişatını kadınlar değiştirecek’

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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