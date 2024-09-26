Dünyanın geleceğini yapay zekâ şekillendirecek

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New York’ta gerçekleştirilen BM Genel Kurulu öncesi düzenlenen BM Geleceğin Zirvesi’nde dünya liderleri yarının nesilleri için daha güvenli, daha barışçıl, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir dünyaya yönelik somut adımlar atılmasını öngören bir dönüm noktası niteliğindeki Gelecek Paktı'nı kabul etti.

Sürdürülebilir kalkınma ve kalkınma finansmanı, uluslararası barış ve güvenlik, bilim, teknoloji ve dijital iş birliği, gençler ve gelecek nesiller ile global yönetişimin dönüştürülmesi" gibi başlıkları kapsayan anlaşma, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 143 ülkenin evet oyuyla kabul edildi.

Dünyanın 21'inci yüzyılda karşı karşıya geldiği yeni sorunlara somut çözümler üretilmesini hedefleyen Pakt, “Küresel Dijital Mutabakat” ve “Gelecek Nesiller Deklarasyonu”nu da içeriyor.

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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında New York’ta bulunan Cerebrum Tech Kurucusu Dr. Erdem Erkul, Gelecek Paktı’nın tüm dünyayı ilgilendiren başlıklarda önemli bir araç olacağına inandığını belirterek, “Teknolojinin herkese fayda sağlaması gerektiği fikri üzerine yazılmış Küresel Dijital Mutabakat’ın yapay zekânın uluslararası düzenlemesine ilişkin dünya çapındaki ilk gerçek anlaşma olması da ayrıca önem taşıyor” diye konuştu.

KÜRESEL DİJİTAL MUTABAKAT

Uzlaşı sağlanan paktın ekinde yer alan Küresel Dijital İlkeler Sözleşmesi’nde, ilk kez dijital iş birliği ve yapay zekâ için kapsamlı global çerçeve çiziliyor. Küresel Dijital İlkeler Sözleşmesi’nde teknolojinin herkesin yararına olacak şekilde tasarlanarak kullanılması ve yönetilmesi taahhüdü yer alıyor. Dünya liderleri imzaladıkları yeni paktla birlikte tüm insanlara, okulları ve hastanelere internet hizmeti sağlamak, dijital iş birliği kapsamında insan hakları ve uluslararası hukuka uymayı taahhüt ediyor.

Paktta, yapay zekâ kullanımına da uluslararası standartlar getirilerek devletlerden bu taahhütlerini yerine getirme güvencesi alınıyor. Gelecek Paktı’na göre, yapay zekâ kullanımı için oluşturulacak iki global mekanizma oluşturulacak. “Uluslararası Bilimsel Panel” ve “Yapay Zekâ Küresel Politika” belirlenecek bir yol haritasıyla yapay zekâyı yönetecek.

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“DÜNYANIN GELECEĞİNDE SÖZ SAHİBİ OLMALIYIZ”

Erdem Erkul, teknoloji ve yapay zekânın topluma ve dünyamıza yeni fırsatlar sunduğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Dijital devrim, sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırma konusunda büyük fırsatlar sunuyor. Dijital teknolojilerdeki gelişmeler özellikle yapay zekâ çalışmaları global ekonomiden eğitim ve sağlığa, kültürel faaliyetlerden uluslararası ilişkilere kadar çok geniş bir yelpazede günlük hayatımızı baştan sona dönüştürecek noktaya geldi. Yenilikleri takip eden değil, üreten bir ülke olarak Türkiye de teknolojiye yön veren ülkeler arasında yer almalı, dünyanın geleceğinde söz sahibi olmalıdır.”

CEREBRUM TECH NEDİR?

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Yapay zekâ, nesnelerin interneti, oyun geliştirme ve Web 3.0 alanlarında sürdürülebilir çözümler geliştiren girişimcilik stüdyosu Cerebrum Tech, 2021 yılında kuruldu. Alanında uzman kadrosuyla dijital dönüşüm konusunda etkin çözümler sunan Cerebrum Tech; akıllı şehirler, sürdürülebilirlik ve siber güvenliğin yanı sıra, yapay zekâ, veri güvenliği ve danışmanlığı alanlarında yenilikçi ve global (küresel) standartlarda uygulamalar geliştiriyor. Faaliyet sektörleri arasında ise oyun geliştirme, akıllı şehircilik, eğitim, sağlık, endüstri, otomotiv ve savunma sanayi yer alıyor. Cerebrum Tech, güvenilir ve lider bir yeni nesil teknoloji şirketi olma vizyonuna sahip olarak ilerlerken. Silikon Vadisi, İstanbul, Seul, Ankara, Hollanda, Malta ve Londra'da yer alan ofislerinde çalışmalarını sürdürüyor. Cerebrum Tech, gençlerin potansiyellerine inanan bir girişimcilik stüdyosu olarak dijital ve fiziksel dünya arasında sürdürülebilir köprüler kurmayı hedefliyor.