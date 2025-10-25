×
Dünyanın en zehirlisi... Karabük'te mantar ararken karşılaştı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2025 15:06

Karabük'te bir vatandaş, ormanlık alanda mantar toplarken zehirli engerek yılanıyla karşılaştı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Başpınar köyü ormanlık alanına mantar toplamak için giden Osman Başkaya, bir anda önüne çıkan yılanı fark etti. Kısa süreli panik yaşayan Başkaya, dikkatlice incelediği yılanın engerek türü olduğunu anladı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Başkaya, yılanın ağır hareketlerle ormanlık alana doğru uzaklaştığını söyledi.

Türkiye'de yaygın olarak görülen engerek yılanlarının dağlık, kayalık ve ormanlık alanlarda yaşadığı biliniyor. Kısa ve kalın yapılı vücutlarıyla tanınan bu yılan türlerinin sırtında zikzak desenli koyu renkler bulunuyor. Zehir dişleri önde yer alan engerek yılanları, avlarını felç ederek etkisiz hale getiriyor.

