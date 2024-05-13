Dünyanın en vefakar annesi

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6 Şubat depremlerinde en çok yıkım Hatay’da olmuş ve yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Depremin yok ettiği Antakya ilçesi Kuyulu Mahallesi’nde yaşayan 39 yaşındaki Tarık Dayaklı ile 38 yaşındaki Meyyada Dayaklı çifti, 5 kız çocuğuyla birlikte aynı dairede depreme yakalandı. Asrın felaketinde Dayaklı çifti hayatlarını kaybederken, 5 kız çocuğu depremden sağ kurtulmayı başardı. Anne ve babalarını kaybeden kızlara yengeleri 42 yaşındaki Dilber Dayaklı ve eşi sahip çıktı.

5 KIZI BİRDEN OLDU

Depremden önce kız çocuğu olmayan ve 4 erkek evladı bulunan Dayaklı, asrın felaketiyle 9 çocuğa annelik yapmaya başladı. Her zaman bir kız çocuğunun olmasını istediğini dile getiren vefakâr anne, adeta kız çocuğu hasretini giderdi. Dilber Hanım, eşinin yeğenlerine olan davranışı ve samimiyetiyle takdir topluyor. Çocuklar ise yengelerine ‘anne’ diye hitap ederek adeta yürekleri ısıtıyor.

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YARALARIMIZI SARIYORUZ

- Çocukların kendisine ‘anne’ dediklerini söyleyen Dilber Hanım, “Birbirimizin yaralarını sarıyoruz. Hiç ayrılamıyoruz” dedi.

YENGEMİZDİ ANNEMİZ OLDU

- Kızlar yengelerinin kendilerine çok iyi baktığını söylüyor: “Günlerimiz iyi geçiyor. Yengem bizim annemiz gibi oldu. Onu ve amcamızı çok seviyoruz.”