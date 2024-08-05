Dünyadaki en vahşi ve en hızlı tür! Devasa boyuttaki balık Çanakkale açıklarında bulundu

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Gökçeada ilçesinde denize açılan balıkçı İlker Özdemir, balık avlamak için arkadaşlarıyla birlikte tekneyle denize açıldı. Kaleköy Limanı açıklarında suda hareketsiz halde bir balık olduğunu fark etti. Paragat ağlarına dolanmış halde avlanması yasak olan yaklaşık 3 metre boyunda, 500 kilogram ağırlığında vahşi 'mako' cinsi köpek balığı buldu. Özdemir, 'mako' cinsi köpek balığını sudan çıkarma anlarını cep telefonuyla kaydetti.

Balıkçı İlker Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk kez böyle vahşi bir tür ile karşılaştığını belirterek, "Balığı 40 metre suda kılıç balığı paragatı ağlarına dolanmış halde bulunduk. Paragattan sularla kıyılara yaslamış. Demek ki bu hayvan bu kadar sığ kıyılarda geziyor. Yaklaşık 40 metre derinlikteki sularda dünyanın en vahşi köpek balıklarından mako cinsi. Devasa bir balık. Köpek balıkları kıyılara gelebiliyor. Bunlar vahşi hayvanlar. Plajlara gelir mi bilmiyorum ama dikkatli olalım. Etrafımıza bakalım. Dünyanın en vahşi balığı Gökçeada'da. Yaklaşık 3 metre boyunda ve yarım tonluk bir hayvan. Misinalar balığı boğmuş. Çünkü bu hayvanı avlamak yasak ama ölmüş. Biz bu haliyle verelim belki değerlendirilir. Ben hayatımda ilk defa bu tür bir balığı kıyıda gördüm" dedi.

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Özdemir ve arkadaşları daha sonra paragat ağlarından kurtardıkları balığı tekrar doğal ortamı olan suya bıraktı. Köpek balığı kısa bir süre sonra tekneden uzaklaştı.

DÜNYANIN EN HIZLI BALIĞI

Mako köpekbalığı, saatte 80 kilometreye kadar yüzmesini sağlayan inanılmaz derecede özel bir cilt yapısına sahip ve bu da onları dünyanın en hızlı balığı yapıyor. Hızı nedeniyle, günde 55 kilometreye kadar muazzam mesafeleri katedebiliyor ve sudan 9 metreye kadar atlayabiliyor. Bu hayvanlar dünya okyanuslarında hem tropikal hem de ılıman sularda bulunabilir. Mako köpekbalıkları iki tür arasında ayırt edilir, kısa yüzgeçli mako köpekbalığı ve uzun yüzgeçli mako köpekbalığı. 2-4 metre uzunluklarına ulaşabilir ve kuzenleri büyük beyazlar gibi uskumru köpekbalıkları ailesine aittirler. Bunların özelliği sivri burunları, kavisli, genişlemiş ön dişleri ve büyük gözleridir.