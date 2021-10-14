Dünyanın en uzun kadını Rumeysa'dan ilk açıklama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeğeninin ölümüne neden olmuştu İstenen ceza belli olduYeğeninin ölümüne neden olmuştu! İstenen ceza belli oldu#İzmir
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Skandal aşı kararı Ülke ayağa kalktı... Aşı olmaktansa...Skandal aşı kararı! Ülke ayağa kalktı... "Aşı olmaktansa..."#Gigi Becali
Taliban heyeti Dışişleri Bakanlığında... Bakan Çavuşoğlundan ilk açıklamaTaliban heyeti Dışişleri Bakanlığı'nda... Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama#Taliban
Ölüm nedeni belli oldu Adli tıp kurumu raporu ortaya çıktıÖlüm nedeni belli oldu! Adli tıp kurumu raporu ortaya çıktı#Esra Hankulu
Yasakla göç başlamıştı Zirveye ABD oturdu... Uzmanlar uyardıYasakla göç başlamıştı! Zirveye ABD oturdu... Uzmanlar uyardı#Bitcoin
Beyrutta ilginç görüntüler...Herkes kaçarken çatışmayı böyle izlediBeyrut'ta ilginç görüntüler...Herkes kaçarken çatışmayı böyle izledi!#Lübnan
Dünya ayağa kalktı Salgının bedelini çok ağır ödedilerDünya ayağa kalktı! Salgının bedelini çok ağır ödediler#Koronavirüs
İngilterede şok İflaslar başladıİngiltere'de şok! İflaslar başladı#BP
Teröristin ifadesi ortaya çıktı Bombalar böyle gelmişTeröristin ifadesi ortaya çıktı! Bombalar böyle gelmiş#Fethi Sekin
Tüm Türkiyeye söylüyorum... Yüzde 69u bot hesaplardır'Tüm Türkiye'ye söylüyorum... Yüzde 69'u bot hesaplardır'#İçişleri Bakanlığı
Aslıhan Doğan Turan Bayrampaşa’da Beni tanıdınız mıAslıhan Doğan Turan Bayrampaşa’da! 'Beni tanıdınız mı?'#Sosyete
20 yıl sonra geri döndü... Fiyatı herkesi şaşırttı20 yıl sonra geri döndü... Fiyatı herkesi şaşırttı!#Nokia
Babalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktıBabalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktı#Owen Wilson
İstanbuldaki yarış sonrası açıkladı 5+5 yıllık sözleşme...İstanbul'daki yarış sonrası açıkladı! '5+5 yıllık sözleşme...'#Formula 1
HABERLERGündem Haberleri

Dünyanın en uzun kadını Rumeysa'dan ilk açıklama

#Rumeysa Gelgi#Dünyanın En Uzun Kadını#Guinness Rekorlar Kitabı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 2 metre 15 santim uzunluğundaki Rumeysa Gelgi (24), 'dünyanın en uzun boylu kadını' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Gelgi, ‘’Farklı olmak sandığınız kadar kötü bir şey değil. Sizi hiç ummadığınız başarılara götürebiliyor” dedi

Haberin Devamı

Doğuştan 'Weaver Sendromu' rahatsızlığı nedeniyle boyu hızla uzayan, 2014 yılında 2 metre 13,5 santim boyuyla dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu kızı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, yeniden rekorlar kitabına girdi.

İşte dünyanın en uzun kadını Rümeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabına girdi

İlgili Haber:İşte dünyanın en uzun kadını! Rümeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Rumeysa Gelgi, 2 metre 15 santim boyu ile 'dünyanın en uzun boylu kadını' olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi. Yürüteç yardımıyla hareket edebilen, akülü tekerlekli sandalye kullanan Rumeysa Gelgi’ye, belgesini Guinness Rekorlar Kitabı görevlileri verdi.

Dünyanın en uzun boylu kadını unvanını sahip olduğu için büyük bir gurur duyduğunu anlatan Rumeysa Gelgi , ‘’2014 yılında elde ettiğim dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu genç kızı unvanına sahiptim zaten. Ben dünyanın en uzun boylu kadını unvanına sahip olmak için bir başvuru yaptım Guinness Rekorlar Kitabına bu yılın başlarında. Sonrasında bir ölçüm sürecimiz oldu ve rekorum onaylandı. Geçtiğimiz hafta resmi sertifika takdimi gerçekleşti ve dün tüm dünyaya duyuruldu. Dünden beri gerçekten çok yoğun bir programım oldu. Tabii ki bu ilgi ve destek beni çok mutlu ve motive ediyor. Şu an yaşayan en uzun boylu kadın da, yaşayan en uzun boylu erkek de Türkiye’de. Türkiye bu iki unvana da sahip. Güzel bir tesadüf oldu diyelim.‘’ dedi.

Dünyanın en uzun kadını Rumeysadan ilk açıklama



İKİ KEZ DÜNYA REKORTMENLİĞİ

Farklılıkların ve dezavantaj gibi görünen şeylerin insanın kendi isteği ve çabasıyla avantaja çevirebileceğini belirten Rumeysa Gelgi, “Görünür farklılıkları bulunan ve bununla ilgili özellikle özgüven problemleri yaşayan insanlara şunu söylemek isterim: Farklı olmak sandığınız kadar kötü bir şey değil. Sizi hiç ummadığınız başarılara götürebiliyor. Şahsi olarak farklılıkların ve dezavantaj gibi görünen şeylerin insanın kendi isteği ve çabasıyla avantaja çevirebileceğini düşünüyorum. Benim yaptığım şey de tam olarak buydu. Çok nadir olan sendromumu ve bana getirdiği uzun boyu kendim için avantaja çevirerek 2 kez dünya rekortmenliği unvanına sahip oldum” diye konuştu.

Haberin Devamı

Dünyanın en uzun kadını Rumeysadan ilk açıklama


'EĞİTİMİMİ TAMAMLADIM, YAKINDA ÇALIŞMAYI UMUYORUM'

Pandemi sürecinde hayal ettiği bölümü tamamladığını ve yakında çalışmaya başlamayı umut ettiğini ifade eden Gelgi, şöyle konuştu:

“Pandemi sürecinin benim açımdan pozitif yanları oldu. Bu süreçte profesyonel eğitimime odaklanma imkanım oldu. 2016 yılında üniversite sınavına girmiş ve istediğim bölümde online eğitim söz konusu olmadığı için tercih yapamamıştım iyi bir puan almama rağmen. Uzun yıllardır yurt dışındaki eğitim programlarına odaklanmıştım. Geçen yıl sonunda çoğunlukla evde olduğum için buna tamamen kendimi verebilme fırsatı buldum. Mutlulukla söylüyorum ki kısa bir süre önce eğitimimi tamamladım ve eğitimimi web geliştirme üzerine aldım. Şu anda bir ön yüz geliştiricisiyim. Yakında umuyorum ki çalışmaya başlayacağım. Bunun içinde çok mutluyum. Hayal ettiğim bir bölüm ve sektördü. Sonunda bu hevesimi de gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum.”

Dünyanın en uzun kadını Rumeysadan ilk açıklama

İlgili Haberler:

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk! 7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin eviAşk bitti, 150 bini geri ver!
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rumeysa Gelgi#Dünyanın En Uzun Kadını#Guinness Rekorlar Kitabı

BAKMADAN GEÇME!

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşk bitti, 150 bini geri ver

Aşk bitti, 150 bini geri ver!

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu İstanbulun en değerli mahalleleri belli oldu

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu

Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!