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Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa ilk kez uçağa binerek ABD'ye gitti

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#Rumeysa Gelgi#ABD#Guinness Rekorlar Kitabı
Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa ilk kez uçağa binerek ABDye gitti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 13:59

Dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 2 metre 15 santim boyundaki weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi, ABD'ye gitti. Hayatında ilk kez uçak yolculuğu yapacak olan Gelgi'nin, San Francisco yolcuğu 13 saat sürecek.

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Boyu ve hastalığı nedeniyle sedye ve refakatçi yardımıyla seyahat etme zorunluluğu olan 25 yaşındaki Rumeysa Gelgi, THY desteğiyle ABD'ye gitmek için İstanbul Havalimanı'na geldi. Gelgi 2 metre 15 santim boyu nedeniyle sedyeyle yolculuk yapacak. Karabük'ten annesi Safiye Gelgi ile birlikte İstanbul Havalimanı'na gelen Rumeysa, bilet ve bagaj işlemlerini tamamladıktan sonra uçağa gitti. Guinness Rekorlar Kitabı'na 'dünyanın en uzun boylu kadını' olarak giren Rumeysa, havalimanındaki yolcuların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.

Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa ilk kez uçağa binerek ABDye gitti

'SEDYE İLE UÇMAK DURUMUNDA KALDIM'

İlk kez uçağa binmenin heyecanını yaşayan Rumeysa Gelgi, "Öncelikle çok heyecanlıyım. Bu benim hem ilk uçak yolcuğum hem de ilk yurt dışına çıkışım olacak. Fakat bu yolculuk sadece benim için değil, bir çok kişi için ilk olacak. Çünkü sedye ile seyahat etme opsiyonu sadece ciddi rahatsızlığı bulunan, yoğun bakımdan-yoğun bakıma giden hastalar için geçerli bir opsiyon. Fakat benim omurga eğriliği rahatsızlığım nedeniyle, uzun süre oturamama durumum olduğu için ben sedye ile uçmak durumunda kaldım. Sedye ile yolcu olarak seyahat etmek başlangıçta biraz meşakkatli bir işlem. Başta THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İsmail Velioğlu ve diğer yetkililerin özel ilgileri sayesinde tüm detaylar kolaylıkla haledildi" dedi.

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BİRKAÇ AY ABD'DE KALACAK

ABD'ye yapacağı ziyaret hakkında basın mensuplarına bilgi veren Gelgi, "Bir kaç ay ABD'de kalmayı planlıyorum. ABD'ye birkaç amaç için gidiyorum. İlk olarak ziyaret, aynı zamanda mesleki kariyerimi ilerletmek. Orada bulunduğum süre içerisinde Guinness World Records ile çok güzel bir iş birliğimiz olacak" diye konuştu.

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#Rumeysa Gelgi#ABD#Guinness Rekorlar Kitabı

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