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Dünyanın en pahalısı Kütahya'da ayakkabının içinden çıktı! Değeri tam 70 milyon dolar...

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#Kütahya#Kaliforniyum#Altın Arama
Dünyanın en pahalısı Kütahyada ayakkabının içinden çıktı Değeri tam 70 milyon dolar...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 16:33

Kütahya'da polisin durdurduğu araçta yapılan aramada; 7,15 gram dünyanın en pahalı kimyasalı olarak bilinen ve altın aramada da kullanılan kaliforniyum (radyoaktif element) maddesi ele geçirildi.

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Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’ye bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yunus Timleri ve Güven Timleri ile birlikte şüpheli görülen kişilere yönelik denetim yaptı.

AYAKKABININ İÇİNDEN ÇIKTI

Ekipler, Tavşanlı ilçesi kara yolu girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri 43 ABP 651 plakalı aracı durdurdu. Sürücü koltuğunun arkasında bulunan ayakkabının içine gizlenmiş plastik kapta 7,15 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildi.

Dünyanın en pahalısı Kütahyada ayakkabının içinden çıktı Değeri tam 70 milyon dolar...

DEĞERİ TAM 70 MİLYON DOLAR

Altın aramada da kullanılan radyoaktif maddenin yaklaşık 70 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi. Yakalanan sürücü B.G.'nin (31) Yeni Mahalle'deki evinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve 63 adet fişek bulundu.

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Radyoaktif maddeyi 1 yıl önce yolda bulduğunu söyleyen şüpheli B.G., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfadesi alınan B.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

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#Kütahya#Kaliforniyum#Altın Arama

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